Варшава, , 16:41 — REGNUM Лидер оппозиционной в Польше политической партии «Гражданская платформа» Борис Будка обвинил вице-премьер-министра и главу правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в том, что он «всё больше отрывается от реальности». Об этом 26 февраля передает Dziennik.

«У меня такое впечатление, что Качиньский всё больше и больше отрывается от реальности. Могу только посочувствовать, что этот человек не понимает, что происходит в Польше. Предприниматели хотят спокойно работать и иметь гарантии хороших условий, молодежь хочет жить в свободной европейской стране, а его партия поддерживает контроль над СМИ, внедрение религии в образование и сомнительные инициативы вроде ужесточения запрета на аборты», — заявил Будка журналистам.

Несколькими днями ранее Качиньский обвинил Будку и «Гражданскую платформу» в том, что они «хотят снести Польшу как независимое государство во имя собственных интересов и интересов внешних враждебных сил».