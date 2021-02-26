Железноводск, Ставропольский край, , 16:41 — REGNUM Санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод готов к приему отдыхающих. В городах-курортах Ставрополья в настоящее время отмечается низкий коэффициент распространения коронавирусной инфекции (0,1), а риск заразиться минимизирован принятыми ранее мерами. Об этом заявил глава города Железноводска Евгений Моисеев.

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"Мы готовы к снятию ограничений по заполнению санаториев и, не отказывая никому, принимать всех желающих, абсолютно минимизируя риск заболевания коронавирусом», — приводит слова мэра пресс-служба администрации города.

По словам Моисеева, за все время пандемии коронавируса в Железноводске отдохнули более 50 тыс. человек. Лишь у четверых из них был выявлен коронавирус. Заразившиеся были сразу же изолированы и вылечены.

Напомним, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее поручил проработать вопрос по смягчению ограничительных мер и рассмотреть возможность разрешить работу курортам в штатном режиме.

В настоящее время, согласно установленным правилам из-за угрозы распространения коронавируса, в санаториях действует ограничение по числу отдыхающих. В номере может проживать лишь один человек. Исключения установлены только для сопровождающих лиц и членов семьи находящегося на санаторном лечении.