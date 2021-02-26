Йошкар-Ола, , 16:39 — REGNUM В Марий Эл число коек, которые были подготовлены для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, сократили еще на 35 единиц на фоне стабилизации ситуации с распространением инфекции. Об этом сообщает минздрав республики.

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В Волжской центральной городской больнице сократили 15 инфекционных коек, в Медведевской ЦРБ — 20 коек.

В настоящее время 605 мест для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией расположены в семи медицинских организациях. Наиболее крупный ковидный госпиталь работает на базе Йошкар-Олинской городской больницы, в нем имеются 240 инфекционных коек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1128 человек. В инфекционных стационарах региона лечение получают 190 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 391 человек, из них у 381 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 32 пациента, при этом госпитализированы 20 жителей Марий Эл.

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