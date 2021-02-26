Варшава, , 16:39 — REGNUM Поправки к закону о пенсиях в Польше подписал президент страны Анджей Дуда. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает Polskie Radio 24.

Так, с 1 марта средний размер пособий в стране увеличится на 4,24%. Отмечается, с марта текущего года минимальная пенсия по возрасту в Польше увеличится на 50,88 злотых и составит 1250,88 злотых (около 340 долларов США).

В свою очередь, средняя пенсия по инвалидности в стране с 1 марта составит 938,16 злотых (около 250 долларов), в то время как в настоящее время составляет 900 злотых.

Средний размер пенсии по потере кормильца в Польше будет равен 1250,88 злотым (около 340 долларов).