Курган, , 16:38 — REGNUM В Курганской области отмечен рост наркопреступлений. Об этом доложил депутатам регионального парламента начальник областного УМВД Дмитрий Свинов.

В 2020 году в Зауралье было совершено, по данным УМВД, 1671 наркопреступление, что на 4% больше, чем в 2019 году. К уголовной ответственности привлечено за год 433 гражданина, из них 86 или 20% — это несовершеннолетние и люди в возрасте до 24 лет.

Дмитрий Свинов предложил парламентариям обратить внимание на антинаркотическую работу с молодыми жителями региона, а также вовлекать подрастающее поколение в различные формы организованного досуга как одного из главных инструментов профилактики наркомании.