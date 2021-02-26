Москва, , 16:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем сотрудничество двух стран в связи с производством и поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передаёт 26 февраля сайт Кремля.

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Путин и Курц обсудили возможности для поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V» и налаживания её совместного производства. Лидеры двух стран договорились поддерживать плотные контакты в дальнейшем на уровне профильных ведомств двух стран по этому вопросу.