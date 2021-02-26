Донецк, , 16:34 — REGNUM Обстрелу со стороны ВСУ подвергся район села Весёлого (ДНР), сообщается 26 февраля на официальном сайте ДНР.

Как сообщил официальный представитель управления Народной милиции республики, полковник Эдуард Басурин, обстрел ВСУ вели с позиций в районе Песок, выпустив две гранаты из АГС по району Весёлого.

Басурин «С начала текущих суток вооружённые формирования Украины совершили одну огневую провокацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю ВСУ 38 раз обстреляли территорию ДНР, а за минувшие сутки — восемь раз.

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