Москва, , 16:34 — REGNUM Российские метеорологические спутники «Электро-Л2» и «Электро-Л3» одновременно зафиксировали усиление активности вулкана Этна, сообщил 26 февраля руководитель корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Речь идет о вулкане, расположенном на итальянском острове Сицилия.

По словам Рогозина, вулканические процессы были зафиксированы высокочувствительными температурными датчиками спутников, которые способны обнаружить и надежно отследить динамику процесса вулканических извержений.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Этна является действующим, его извержения происходят регулярно и привлекают внимание многочисленных туристов.

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