Ижевск, , 16:32 — REGNUM В Удмуртии в выходные дни 27−28 февраля ожидается снежная и ветреная погода, которую принесет североатлантический циклон. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

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Ближайшей ночью температура воздуха составит — 15… — 20 °C, днем 27 февраля температура повысится до — 8… — 13 °C. На дорогах — снежный накат и гололедица.

28 февраля, в воскресенье, интенсивность осадков и порывов ветра будет ослабевать, ночью похолодает до — 17… — 22 °C, в северный районах до — 25 °C, днем столбики термометров будут находиться на отметке — 12… — 17 °C.

В первые часы весны ночью вновь похолодает до — 21… — 26 °C, днем 1 марта ожидается, что будет от — 10 до — 15 °C без существенных осадков.

Синоптики ожидают, что 2 марта к территории республики подойдет очередной циклон, вновь начнется снегопад, а температура начнет повышаться.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшая ночь была также морозной в республике. В ночные часы местами температура воздуха опускалась до — 30… — 32 °C.

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