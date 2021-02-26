Москва, , 16:29 — REGNUM Абсолютно любая инициатива, связанная с раздачей талонов на еду, вызовет в российском обществе негатив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал инициативу Союза потребителей о «продовольственных картах» для тех жителей, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и более.

«На мой взгляд, абсолютно любая инициатива, связанная с талонами на еду, вызовет в обществе негатив, а возможно, даже и панику. Поэтому предлагаю не окунаться в советское прошлое и как минимум в XXI веке уйти от термина «продуктовая карта», — сказал Ермоленко. — Во-вторых, считаю, что выбран прекрасный критерий помощи людям — поддержать самые социально незащищенные слои населения, которые уже получают жилищную субсидию. Так просто раздайте этой категории граждан вертолетные деньги, а они сами решат, на что их потратить: купить еды, раздать долги или погасить квитанции за коммуналку».

Сейчас, как полагает Ермоленко, любые действия правительства должны быть направлены на поддержание спроса населения, потому что это главный фарватер и драйвер развития экономики.

«Если мы спасаем малый и средний бизнес сегодня, то завтра тому же государству не придется кормить и содержать армии безработных, — убежден предприниматель. — Ну и в-третьих, сейчас готовится еще один пакет помощи бизнесу, в него необходимо, помимо уже перечисленных пунктов, включить и еще один, а может быть и не один круг финансовой помощи семьям с детьми, пенсионерам».

А самым серьезным подспорьем, как полагает Ермоленко, было бы предоставление годовых каникул в оплате услуг ЖКХ для самых социально незащищенных слоев граждан с субсидированием затрат предприятий государством.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что идея о продовольственных карточках для граждан РФ, получающих жилищные субсидии, выглядит хорошо, но размер этой помощи должен быть больше 3 тысяч рублей.

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