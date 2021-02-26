Москва, , 16:28 — REGNUM Представители фанатского объединения «Фратрия», поддерживающего московский футбольный клуб «Спартак», пригласили главного тренера команды Доменико Тедеско посмотреть на игру команды с трибуны за воротами, где собирается наиболее активная часть болельщиков. Об этом говорится в сообщении объединения.

«Ближайшие три матча чемпионата России наш тренер вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждём тебя на фанатке! Вперёд, «Спартак»!», — говорится в сообщении.

Ранее в ходе пресс-конференции Доменико Тедеско, дисквалифицированный на три матча российского первенства по футболу с участием «Спартака», заявил, что не исключает возможности своего появления на фанатской трибуне красно-белых.