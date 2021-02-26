Москва, , 16:24 — REGNUM ФРС США обязательно введет цифровой доллар — ради поддержания гегемонии доллара как основной мировой валюты, а также ради доминирования на рынке платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил интернет-омбудсмен РФ, член ФПС «Партии Роста» Дмитрий Мариничев.

«В глобальном масштабе появление цифровых валют даст возможность проследить не только цепочки поставок товаров, но и производственные цепочки. По сути это даст возможность построить виртуальную модель всей мировой экономики. Изменить структуру платежей путем вывода из цепочки расчетов финансовых посредников, — сказал Мариничев. — В то же время этот же фактор радикально трансформирует функционал банковской системы. С точки зрения технологической составляющей, в организации цепочек добавленной стоимости применение цифрового доллара позволит компаниям взаимодействовать друг с другом в бесшовном режиме».

Однако с другой стороны, как пояснил интернет-омбудсмен, под угрозой окажется существование центральных банков и независимых банковских систем государств третьего мира.

«По сути это даст беспрецедентный механизм тотального централизованного контроля экономики мира путем внедрения децентрализованной системы поддержания мировых транзакций, — сказал эксперт. — Что, в свою очередь, сократит экономическое трение, присущее классической финансовой системе. Так же, как интернет сделал крайне дешевой, практически бесплатной, возможность информационного взаимодействия, так и цифровая валюта сделает финансовое взаимодействие бесплатным, фактически бескомиссионным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в скором времени государства получат долгожданную возможность отслеживать все денежные операции населения без исключения.

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