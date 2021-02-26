Сыктывкар, , 16:24 — REGNUM Власти Коми продлили запрет на работу ночных клубов до 1 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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При этом, согласно изменениям, внесенным в Указ о режиме повышенной готовности, в регионе разрешено без ограничений заниматься на открытом воздухе физической культурой и спортом, осуществлять прогулки, посещать спортивные объекты.

Кроме того, ослаблены ограничения при проведении спортивных соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей — процент наполняемости трибун увеличен с 30% до 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми был выявлен 81 носитель коронавируса, два ковид-пациента скончались.