Курган, , 16:23 — REGNUM В Курганской области депутаты регионального парламента проголосовали за запрет на потребление никотиносодержащей продукции на автобусных остановках, в парках и скверах, в помещениях общего пользования домов и общежитий. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

Нарушителям нововведения грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей, за повторное нарушение — в размере от 1500 до 2500 рублей.

Отметим, что ранее ограничения касались только сигарет. Сейчас запрещено в общественных местах курение вейпов и кальянов.