Донецк, , 16:23 — REGNUM Обстрелов территории ДНР украинскими формированиями за неделю зафиксировано 38, сообщает 26 февраля официальный сайт ДНР.

По словам официального представителя управления Народной милиции республики полковника Эдуарда Басурина, всего за неделю украинские боевики 41 раз нарушили Комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

В нарушение второго пункта дополнительных мер ВСУ совершили 38 огневых провокаций с применением 120, 82 и 60 мм миномётов, вооружения БМП, различных типов гранатомётов и стрелкового оружия.

Басурин перечислил населённые пункты ДНР, которые подверглись обстрелам со стороны ВСУ на этой неделе: Гольмовский, посёлки шахт 6−7 и имени Гагарина, Украинское, Александровка, Ленинское, Яковлевка, Спартак, Старомихайловка, Веденское, Васильевка, Еленовка, Коминтерново, Весёлое, Саханка и Набережное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 февраля ВСУ совершили восемь огневых провокаций. Атаки велись на Горловском, Донецком, Мариупольском направлениях.

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