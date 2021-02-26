Раменское, Московская область, , 16:24 — REGNUM В подмосковном Жуковском по подозрению в мошенничестве и присвоении задержан сотрудник салона сотовой связи. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

Заявление о хищении товаров подало руководство салона сотовой связи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя подмосковного Раменского.

По версии следствия, молодой человек похитил из магазина пять смартфонов на общую сумму более 270 тысяч рублей. Кроме того, он заменил 15 комплектов беспроводных наушников на неоригинальные аналоги меньшей стоимости.

Сумма причиненного организации ущерба оценивается в более чем 500 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-сотрудницу полиции ждёт суд за кражи автомобилей в Подмосковье