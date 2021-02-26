Белгород, , 16:26 — REGNUM Заключительный этап VII Спартакиады пенсионеров России пройдёт в августе 2021 года в Белгороде. Соглашение о проведении мероприятия 26 февраля подписали врио губернатор Вячеслав Гладков и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский, сообщает пресс-служба администрации региона.

Финал спартакиады решено провести с 24 по 27 августа на новой площадке «Белгород Арене», а также на спортивной базе БГТУ имени В.Г. Шухова.

«Мы к этому мероприятию относимся как к социально спортивному. Хотим дать возможность нашим пенсионерам показать мастерство, посоревноваться, побывать на белгородской земле. Предыдущая спартакиада показала, что участниками этапов на муниципальном уровне стали почти 100 тысяч человек. Спартакиада даёт потом импульс работы на земле. Мы оцениваем эффективность работы наших организаций по тому, насколько они смогли достучаться до пенсионеров, и стал ли спорт их образом жизни», — отметил Валерий Рязанский.

В соревнованиях будут принимать участие мужчины 60 лет и старше и женщины от 55 лет, имеющие спортивный разряд не выше кандидата в мастера спорта в заявленном для участия виде программы. Пенсионеры сразятся в плавании, комбинированной эстафете, утренней зарядке, настольном теннисе, шахматам, кроссе, стрельбе, дартсе, волейболе и вне зачёта выполнят нормативы.

«Соревнования такого ранга мы рассматриваем как возможность создания дополнительной мотивации для старшего поколения. Это то поколение, которое может дать фору всем нам, вместе взятым. Самое главное — создать комфортную среду: должна быть качественная инфраструктура, медицинское сопровождение на объектах, должны быть тренеры. Мы готовы показать, чем гордится регион не только с точки зрения истории, но и современного развития. Будем демонстрировать производства, социальные проекты, рассказывать о идеях и планах», — сказала врио губернатора.

Общее руководство организацией спартакиады возложено на Министерство спорта РФ, президиум Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и правительство Белгородской области.