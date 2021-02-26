Белгород, 26 февраля 2021, 16:26 — REGNUM Заключительный этап VII Спартакиады пенсионеров России пройдёт в августе 2021 года в Белгороде. Соглашение о проведении мероприятия 26 февраля подписали врио губернатор Вячеслав Гладков и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский, сообщает пресс-служба администрации региона.
Финал спартакиады решено провести с 24 по 27 августа на новой площадке «Белгород Арене», а также на спортивной базе БГТУ имени В.Г. Шухова.
В соревнованиях будут принимать участие мужчины 60 лет и старше и женщины от 55 лет, имеющие спортивный разряд не выше кандидата в мастера спорта в заявленном для участия виде программы. Пенсионеры сразятся в плавании, комбинированной эстафете, утренней зарядке, настольном теннисе, шахматам, кроссе, стрельбе, дартсе, волейболе и вне зачёта выполнят нормативы.
Общее руководство организацией спартакиады возложено на Министерство спорта РФ, президиум Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» и правительство Белгородской области.