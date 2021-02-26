Нижний Новгород, , 16:19 — REGNUM На территории Канавинского района, где 26 февраля произошел взрыв газа в пристрое к жилому дому, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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"Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов 1, 2 и 3 дома№3 на Мещерском бульваре», — говорится в сообщении.

Перекрыт переход к Мещерскому бульвару от станции метро «Стрелка», изменены маршруты троллейбусов №10 и №25, которые осуществляют перевозки в этом районе.

Для ликвидации последствий инцидента создан оперативный штаб.

В настоящее время экспертная комиссия уже приступила к обследованию дома для решения вопроса о возможности возвращения жильцов в свои квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 февраля в пристрое к дому по адресу Мещерский бульвар, 3 произошел взрыв газа. Пострадали три человека, из которых одна женщина госпитализирована и сейчас находится в реанимации.

Причина взрыва пока не установлена. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Сейчас 106 жильцов трёх корпусов здания — всего 106 человек, включая 18 детей — находятся в пункте временного размещения.