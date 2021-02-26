Москва, , 16:19 — REGNUM Московский проект «Зоомониторинг» набирает волонтёров для подсчёта бездомных котов. Соответствующее объявление появилось на портале для поиска работы hh.ru.

«Всё лето 2021 [года] мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы. Нам нужны коммуникабельные волонтёры, которые будут общаться и опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах», — сказано в объявлении.

Авторы пояснили, что за каждым волонтёром закрепят территорию площадью до одного квадратного километра.

При помощи исследования в организации попытаются выяснить типичный окрас кошек, плотность популяции в разных районах. При этом отлов животных и сбор точной информации об их местонахождении не планируются.

В объявлении подчёркивается, что вакансия является волонтёрской.