, 18:25 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 77 291 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 26 февраля университет Джонса Хопкинса.

С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 28,41 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 2 417, а общее число перевалило за отметку в 508 307.

Среди штатов лидирует Нью-Йорк, где за день выявлено более 8 893 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Техас — 7 814. На третьем штат Флорида — 6 640.

Как писало ранее ИА REGNUM, за предыдущие сутки в США было выявлено 74 502 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.