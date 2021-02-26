Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Отменить требование об обязательном ношении масок в Свердловской области удастся лишь после эффективной прививочной кампании, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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Глава региона напомнил, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России 45% от общего числа привитых — это пожилые люди. «Этот показатель нужно наращивать», — написал чиновник.

Губернатор добавил, что власти будут создавать условия для снятия ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 2 357 смертей от COVID-19.

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