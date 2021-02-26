Джакарта, 26 февраля 2021, 16:12 — REGNUM В парламенте Индонезии заявили о вакцинации 12 тысяч человек, включая парламентариев и госслужащих, сообщает CNN Indonesia.
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Вакцину от коронавируса получат члены парламента, их семьи, эксперты, госслужащие, обслуживающий персонал, служащие парка и водители.
Вакцину уже получили 2600 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 февраля 2021 года в Индонезии выявили 1 322 866 случаев заражения коронавирусом.
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