Архангельск, , 16:11 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали 1966 медиков. При этом не все медработники соглашаются принимать участие в вакцинации.

«Каждый человек имеет право отказаться. Чаще всего такой вопрос возникает в системе здравоохранения. Когда мы получили первую партию вакцины, многие отказывались прививаться, но никто их не отстранил после этого от работы […] Никто не имеет права заставлять (прививаться — ред.). Если есть такие прецеденты, обращайтесь в профильные министерства, будем разбираться», — отметил замглавы оперштаба Артем Вахрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 21 тысячи жителей.