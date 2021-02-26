Москва, , 16:10 — REGNUM В скором времени государства получат долгожданную возможность отслеживать все денежные операции населения без исключения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко.

«Мир находится на пограничной стадии перехода к цифровой валюте с исключением из оборота наличных денег. Ее завершение, по мнению некоторых аналитиков, планируется уже к 2025 году, — сказал Головченко. — Эмиссию цифровых рублей при этом будет производить только ЦБ России. А вот криптовалюта и биткоины никакого отношения к данному процессу не имеют. Таким образом, государство в скором времени получит долгожданную возможность отслеживать все денежные операции населения без исключения — контролировать все процессы в жизни обычных людей. Будет произведена персонификация каждого плательщика. Я полагаю, что для этого введут и повсеместное использование биометрических данных».

Данная перемена, как полагает эксперт, крайне негативно отразится на жизни населения.

«Сейчас многие жители РФ имеют неофициальные источники дохода, с которых не платят налоги, и это не секрет. Среди них, к примеру, фрилансеры, наемные работники, получающие «серую» заработную плату, владельцы квартир, сдающие их в аренду. Ранее такие доходы удавалось скрывать за счет наличных платежей, неучтенных расходов и доходов. С переходом к цифровым деньгам налоги придется платить с каждого рубля», — сказал эксперт.

Но как подчеркнул он, есть и другая сторона — прозрачность денежных операций повысит эффективность борьбы с коррупцией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что цифровая валюта дает возможность избавиться от диктата доллара в международных расчетах.

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