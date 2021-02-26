Калуга, 26 февраля 2021, 16:26 — REGNUM В 2020 году сотрудники банковской системы Калужской области обнаружили 294 фальшивые банкноты Банка России, что на 11% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом 26 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Калужского отделения Банка России Станислав Савко.
Среди выведенных из обращения фальшивок — 186 пятитысячных купюр (63% от общего числа подделок), 88 — тысячерублевых (30%), девять — номиналом две тысячи рублей (3%), десять — пятисотрублевых (4%) и одна сторублевая. Поддельные монеты из наличного оборота за 2020 год не изымались. Эксперты банковской системы региона выявили десять подделок номиналом 100 долларов США и одну номиналом 500 евро.
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