Калуга, , 16:26 — REGNUM В 2020 году сотрудники банковской системы Калужской области обнаружили 294 фальшивые банкноты Банка России, что на 11% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом 26 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Калужского отделения Банка России Станислав Савко.

Среди выведенных из обращения фальшивок — 186 пятитысячных купюр (63% от общего числа подделок), 88 — тысячерублевых (30%), девять — номиналом две тысячи рублей (3%), десять — пятисотрублевых (4%) и одна сторублевая. Поддельные монеты из наличного оборота за 2020 год не изымались. Эксперты банковской системы региона выявили десять подделок номиналом 100 долларов США и одну номиналом 500 евро.

«В целом по России уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким — семь подделок на один млн банкнот в обращении. Этот показатель сохранился на уровне 2018 и 2019 годов. Для безопасных расчётов, особенно в небольших магазинах, важно уметь определять фальшивки самостоятельно. Например, можно скачать на мобильный бесплатное приложение «Банкноты Банка России», которое поможет распознать банкноту и наглядно показать, где и как искать на ней защитные признаки. Помимо этого, в нём есть опции получения Push-уведомлений с тематическими новостями и возможность оценить работу мобильного приложения», — сказал Станислав Савко.

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