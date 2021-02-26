Старооскольский район, , 16:10 — REGNUM Центр культурного развития появился в селе Федосеевка Старооскольского городского округа Белгородской области. В здании площадью 545 кв. м разместили зрительный зал, помещения для различных кружков, занятий хореографией, музыкой и изобразительным искусством, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе правительства региона.

Федосеевский дом культуры вошёл в список 75 социально значимых объектов региона, развитие которых в 2019 году проинвестировал депутат Государственной думы от Белгородской области Андрей Скоч. В новом здании помимо помещений для занятий предусмотрены игровая комната, костюмерная и актовый зал на 252 места. Рядом с Центром культуры оборудована парковка для автомобилей.

Сельский центр участвовал в федеральном проекте единороссов «Культура малой Родины» и в 2019 году получил звуковое и световое оборудование на сумму 5,476 млн рублей.