Берлин, , 16:08 — REGNUM Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины и решения парижского саммита «нормандской четверки» необходимо выполнить в полном объёме. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, опубликованного на сайте Совета Европы (СЕ).

Заявление германского министра приурочено к седьмой годовщине воссоединения Крыма с РФ. Маас в настоящее время возглавляет Комитет министров СЕ.

Он напомнил об осуждении Комитетом «незаконной аннексии Крыма» и безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

«При этом хотелось бы также подчеркнуть необходимость выполнения в полном объеме минских соглашений и общих согласованных выводов парижского саммита в целях прекращения военного конфликта в Донбассе», — указал Маас.

Глава МИД ФРГ заявил также, что в Крыму за семь лет «значительно ухудшилась» ситуация с соблюдением прав человека, но конкретных примеров не привёл.

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