Москва, , 16:05 — REGNUM Цифровая валюта дает возможность избавиться от диктата доллара в международных расчетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель, инвестор Николай Пальченко. Так он прокомментировал версию о том, что США будут вводить цифровой доллар.

«Государства вводят собственную цифровую валюту в первую очередь именно для того, чтобы избавиться от диктата доллара в международных расчётах, — сказал Пальченко. — Это также позволяет быть менее восприимчивыми к санкциям, которые активно применяют США по отношению ко всему миру. Китай над цифровой валютой работает активно, по этому пути наверняка пойдёт Россия, об этом серьезно думают в ЕС, в дальнейшем это сделает, скорее всего, весь мир. А что же делать самим США? Мой прогноз — они введут цифровую валюту, потому что иначе проиграют конкурентную борьбу. В любом случае Америка однозначно не захочет отстать от цифрового евро или юаня, да и не допустит этого».

Цифровая валюта, как пояснил Пальченко, позволяет заключать сделки между ее участниками в пару кликов. Кроме того, она упрощает процесс накопления данных для статистики, и аналитика по цифровым валютам гораздо более доступна и объективна.

«Как следствие, тем же участникам биржевых торгов будет гораздо проще принимать более взвешенные и обдуманные решения. Поэтому от цифрового доллара США никуда не уйти, — убежден экономист. — И это будет иметь глобальные последствия, потому что следом за США по пути цифровизации валют точно пойдёт весь мир. А главными пострадавшими будут SWIFT и банки, которые потеряют значительную часть дохода от расчетно-кассового обслуживания. Также, на мой взгляд, важно и то, что цифровизация национальной валюты усилит роль Центрального банка. Если государство будет лучше контролировать ЦБ, то, может быть, наконец-то задачей банковской системы станет обеспечение роста национальной экономики и прежде всего её несырьевого сектора и МСБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, Дмитрий Асташкин заявил, что Россия является частью мировой финансовой системы, которая завязана на использование доллара США.

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