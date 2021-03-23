Аномальные морозы, мощные снегопады и метели, ледяные дожди и гололёд, резкие перепады температур — приметы нынешней зимы не только в России, а по всему миру. Из-за непогоды увеличивается риск чрезвычайных происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения. Всё чаще возникают коммунальные аварии и перебои с электроснабжением, отменяются и задерживаются авиарейсы, образуются автомобильные пробки, закрываются дороги, растёт число ДТП. Коммунальные службы едва справляются с последствиями непогоды. Все подробности о погоде в России и мире — в трансляции ИА REGNUM.

Мороз. Иван Шилов ИА REGNUM

16:08 26.02.2021 Потепление в Центральной России продолжится, ослабеют морозы и на берегах Волги. При этом суровые морозы не отступают из Республики Коми, также в Удмуртии и Пермском крае удержится аномально холодная погода, сообщает Гидрометцентр России 26 февраля.

16:09 26.02.2021 26 февраля повышение температуры в центральных областях продолжится. Преобладающая температура воздуха ночью −3…−3°, днем 0…7°; на северо-востоке ночью −12…−6°, днем −3…−2°; на востоке Костромской области ночью до — 20°, днем −12…−7°.

16:09 26.02.2021 Уборка снега в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:10 26.02.2021 Сильный снегопад пройдет 26 февраля в Архангельской области с гололедом и налипанием мокрого снега. В Тверской, во Владимирской областях ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В Ярославской области осадки, преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, гололед. В Ивановской области сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега, гололед. В Костромской области сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

16:10 26.02.2021 26 и 27 февраля в Вологодской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, 26 февраля сильные осадки, гололед.

16:11 26.02.2021 В Приволжском федеральном округе осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, налипание мокрого снега,27 февраля сильные осадки, на юге округа ветер 17−22 м/с.

16:11 26.02.2021 ДТП с участием 19 автомобилей в Башкирии. pravitelstvorb.ru

16:13 26.02.2021 26 февраля на западе Приволжского федерального округа повышение температуры днем до −3…+4°. При этом на востоке −7…−14°. В Удмуртии днем до — 18°, ночью до — 32°.

16:14 26.02.2021 А на северо-западе в течение суток от — 1 до +4°, на юге Новгородской области до +7°. В Калининградской области еще теплее, до +9.

16:14 26.02.2021 В Коми сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10° и более. Ночью при прояснениях местами — 30°, днем −14…−19°.

16:15 26.02.2021 26−27 февраля в Краснодарском крае осадки в виде мокрого снега и дождя (28 февраля сильные), 27 февраля налипание мокрого снега, 27−28 февраля ветер 15−20 м/с.

16:15 26.02.2021 26−28 февраля в Волгоградской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер до 20 м/с, 26 февраля метель, налипание мокрого снега, 27−28 февраля гололед.

16:15 26.02.2021 После кратковременного затишья изменится погода на юге Европейской части. 26 февраля в Южном федеральном округе осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, гололед, в горах Краснодарского края и республик Северного Кавказа лавиноопасно.

16:15 26.02.2021 В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается неблагоприятное явление — ледяной дождь. Он начнется в ближайшие один два часа и сохранится в первую половину ночи 27 февраля местами по области и в Нижнем Новгороде. Читайте также: На Нижний Новгород надвигается ледяной дождь

16:16 26.02.2021 Гололед [Иван Лазебный © ИА Красная Весна]

16:16 26.02.2021 27−28 февраля в Ростовской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, ветер 15−2 м/с, 27 февраля налипание мокрого снега.

16:16 26.02.2021 В Калмыкии осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ветер 15−20 м/с.

16:16 26.02.2021 В Ставропольском крае осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололед, 28 февраля налипание мокрого снега.

16:17 26.02.2021 В Карачаево-Черкесии осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (28 февраля сильные), гололед.

16:17 26.02.2021 28 февраля в Кабардино-Балкарии осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в горах ветер до 23 м/с. Несмотря на осадки, на юге не за горами потепление.

16:17 26.02.2021 Слякоть и лужи в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:32 26.02.2021 В Удмуртии в выходные дни 27−28 февраля ожидается снежная и ветреная погода, которую принесет североатлантический циклон. Ближайшей ночью температура воздуха составит −15… −20 °C, днем 27 февраля температура повысится до −8… −13 °C. На дорогах — снежный накат и гололедица. Подробности в материале: Весна в Удмуртии начнется 20-градусным морозом

17:04 26.02.2021 В Москве 26 февраля 2021 года по состоянию на 16:00 зафиксирована температура воздуха в 6,4 градуса выше нуля. Такие данные приводит портал «Метеоновости». Таким образом в столице установлен новый температурный рекорд тепла на указанную дату. Ранее максимальная отметка на столбиках термометров в этот день была зафиксирована в 1990 году. Тогда воздух в столице прогрелся до шести градусов выше нуля. Подробности в материале:В Москве побит температурный рекорд 1990 года

17:06 26.02.2021 Ожидается, что к середине дня 27 февраля сугробы в Москве уменьшатся на десять сантиметров. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. На данный момент температура в столице продолжает подниматься. Столбики термометров показывают 5,1 градусов выше нуля, что на 7−8 градусов выше многолетней нормы. Это потепление должно привести к активному таянию сугробов. Подробности в материале: Сугробы в Москве за сутки уменьшатся на десять сантиметров

17:33 26.02.2021 Москва после снегопада. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:35 26.02.2021 27 февраля на юге Приволжского федерального округа осадки (снег, мокрый снег, дождь, ночью сильные), налипание мокрого снега, ветер до 21 м/с. В Башкирии сильный снег, метель, ветер до 22 м/с, снежные заносы и накат, сообщает Гидрометцентр России. На севере Приволжского федерального округа 27 февраля осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололедные явления, метель, снежные заносы накат, 27−28 февраля сильная гололедица. В Татарии27 февраля сильный снег, мокрый снег, метель, гололед, снежные заносы, 27−28 февраля сильная гололедица.

17:38 26.02.2021 27 февраля в Удмуртии, Оренбургской области, Марий Эл, на юге Уральского федерального округа аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7° и более. 27−28 февраля в Кировской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7° и более.

17:39 26.02.2021 27 февраля в Москве и Московской области облачно. Небольшие осадки. Температура ночью и днем в Москве около 0°, по области −3…−2° (днем на востоке до — 6°). Ветер ночью западный и северо-западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с. Гололедица, днем сильная.

17:40 26.02.2021 Заметенные дороги в Башкирии. pravitelstvorb.ru

18:05 26.02.2021 Движение под путепроводом на Московском проспекте в Воронеже будет закрыто для отвода воды, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе администрации города. Читайте также: В Воронеже закрыли движение под путепроводом на Московском проспекте

18:25 26.02.2021 Зима [Ольга Перегуд © ИА Красная Весна]

18:28 26.02.2021 В Республике Адыгея началась работа по подготовке к прохождению паводкоопасного периода. Читайте также: Адыгея готовится к паводкоопасному периоду

19:16 26.02.2021 По прогнозу Гидрометцентра России, 28 февраля в столичном регионе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура ночью в Москве −7…−5°, по области −9…−4° (местами до — 14°), днем в Москве −1…−1°, по области −4…−1°. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Сильная гололедица.

19:19 26.02.2021 Туман в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:49 26.02.2021 Президент США Джо Байден отправился 26 февраля в Техас, чтобы оценить ущерб от аномальных для штата морозов, которые оставили тысячи человек без электричества. Об этом сообщает ABC. Читайте также: Байден оценивает масштабы ущерба, нанесенного Техасу морозами

19:52 26.02.2021 Мэр Ярославля Владимир Волков лично выйдет с лопатой чистить город от снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в органах власти. Читайте также: Мэр Ярославля лично выйдет убирать город

19:54 26.02.2021 Уборка снега в Оренбурге. orenburg.ru

19:58 26.02.2021 В Крыму 27 февраля сильный дождь,28 февраля сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), ветер до 22 м/с, гололедные явления, гололедица.

20:14 26.02.2021 В Ярославской области 27 февраля введён свободный режим посещения школы. Родители самостоятельно могут принять решение — посещать ли ребёнку образовательное учреждение. Читайте также:В Ярославской области из-за непогоды детям разрешили не ходить в школу

20:42 26.02.2021 Заметенный автомобиль. Дарья Драй © ИА REGNUM

20:45 26.02.2021 26 февраля Джо Байден вылетел из Вашингтона в Техас, где он планирует встретиться с губернатором региона Грегом Эбботом и на месте оценить масштабы ущерба в штате. Напомним, что аномальные холода, с которыми столкнулись Техас и еще ряд регионов США, обрушили добычу нефти в стране, остановили работу заводов по производству микросхем, принадлежащих Samsung Electronics, а также оставили без электроснабжения более 3,1 млн человек. Президент США Джо Байден официально объявил ситуацию в Техасе стихийным бедствием из-за сильных снегопадов, нехарактерных для этой местности.

21:38 26.02.2021 Техас. (сс) bk1bennett

22:01 26.02.2021 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 27 февраля 2021 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Уральском федеральном округе на территории Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей (аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более), сообщает МЧС России.

22:09 26.02.2021 Благодаря мощному потоку атлантического тепла и выглянувшему ненадолго солнцу, в Москве превышен абсолютный максимум температуры для 26 февраля… В 16 часов на главной метеостанции столицы — ВДНХ термометр показал +6,3°, что выше предыдущего рекорда 1990 года на три десятых градуса, сообщает Гидрометцентр России.

22:36 26.02.2021 Слякоть и растаявший снег в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:37 26.02.2021 Отметим, что накануне, 25 февраля температура в столице стремительно повышалась. Если ночью было −12…−13°, то уже к вечеру почти +3°. Таким образом, перепад температуры составил около 15°. В Москве наблюдалась первая февральская оттепель за эту зиму.

22:37 26.02.2021 Повезло с погодой и жителям Калининграда, 25 февраля температура повысилась до +16,9°, предыдущее значение рекорда, +14° было в 1989 году.

22:37 26.02.2021 Зимний Калининград. © ИА Красная Весна

22:38 26.02.2021 В дальнейшем по мере перемещения атмосферного фронта с севера, принадлежащего атлантическому циклону, который движется в районы Поволжья, температура в Москве будет понижаться. 27 февраля в течение суток в Московском регионе около 0°, пройдут осадки. Будьте осторожны, на дорогах сильная гололедица!

22:50 26.02.2021 Слякоть и лужи в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM (1)

05:22 27.02.2021 В субботу, 27 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), сильная гололедица. Температура воздуха — −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте также: 27 февраля в Москве ожидается около 0 °C, сильная гололедица

05:22 27.02.2021 В субботу, 27 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха −18… −16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 27 февраля в Красноярске ожидается до — 18 °C

09:02 27.02.2021 В школах Челябинска 27 февраля из-за холодов отменены занятия. Такое решение принял горком по делам образования. Подробности в материале: В Челябинске из-за морозов снова отменили занятия

10:39 27.02.2021 В Карталах Челябинской области пожилая женщина погибла во время метели. Об этом пишут СМИ. Трагедия произошла 23 февраля во время метели. Сотрудница котельной возвращалась с работы домой в такси. Таксист не смог пробиться по сугробам, и далее она продолжила путь сама, но, видимо, сбилась с пути и замёрзла. Читайте подробнее: В Челябинской области насмерть замёрзла женщина

13:56 27.02.2021 В Челябинской области на уходящей неделе (22−28 февраля) главной темой стала метель. Сотни машин застряли на заметённых трассах. На помощь попавшим в снежный плен бросились не только сотрудники МЧС, ГИББД и других соответствующих структур, но и волонтёрские отряды, и просто неравнодушные граждане. Непогоду пережили не все. Известно о двух смертельных случаях на улице — в Челябинске и Карталах. Не обошлось и без мародерства. Об этом: Как метель погубила женщину: Челябинская область в соцсетях

06:57 01.03.2021 На юге Таймырского муниципального района Красноярского края сохранится морозная погода. Холода прогнозируются также в центральных и южных районах региона. Читайте также: В Красноярском крае ожидаются морозы до — 50 °С

07:09 01.03.2021 В Новосибирске сегодня днём, 1 марта, ожидается мокрый снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Читайте также: В Новосибирске ожидается мокрый снег

07:43 01.03.2021 За прошедшие выходные с улиц Омска вывезли 10 700 кубометров снега. Израсходовано 1159,2 тонны противогололёдных материалов, очищено 138 пешеходных переходов и 123 остановки. Читайте также: За выходные из Омска вывезли почти 11 тысяч кубометров снега

07:48 01.03.2021 В Пермский край приходят снегопады. Согласно прогнозам специалистов научного проекта «Метеоролог и Я», 1−2 марта будут холодными, после чего ожидаются осадки и существенное потепление. На юге региона количество осадков может превысить норму на 20−60%. Погоду в Пермском крае 2 марта начнёт формировать обширный и глубокий циклон с центром над Баренцевым морем. Регион попадёт под влияние фронта окклюзии. Ожидается снегопад, усиление ветра и постепенное потепление. Пик потепления придётся на 3 марта. Теплая и снежная погода сохранится до 7 марта. Подробности в материале: Начало весны Прикамье отметит снегопадами

07:55 01.03.2021 Первый день весны принёс в Барнаул сильный снегопад. Начавшись утром, метель продолжается уже несколько часов, снижая видимость на дороге. По сообщению МЧС, в Алтайском крае возможны перекрытия дорог. Утром 1 марта 2021 года на несколько часов на четырёх трассах уже закрывали движение автотранспорта.

08:00 01.03.2021 Первый день весны в пригороде Барнаула. Метель, снегопад, низкая видимость на дорогах.

08:07 01.03.2021 В первый день календарной весны в Санкт-Петербурге будет достаточно тёплая, для этого времени года, и ветреная погода. Об этом 1 марта сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Подробности в материале: Тёплую и ветреную погоду пообещали Петербургу

08:08 01.03.2021 На детской площадке в Чебоксарах. Фото: ИА REGNUM

08:12 01.03.2021 В марте на всей территории России ожидается частая смена холодной и теплой погоды, а также смена периодов выпадения осадков с их отсутствием. Об этом 1 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте также: Синоптик предупредил жителей России о частой смене погоды в марте

08:49 01.03.2021 В столице России в понедельник, 1 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом 1 марта сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: В Москве 1 марта ожидается облачная с прояснениями погода и до +3 °C

08:58 01.03.2021 Весна в Красноярском крае наступила лишь по календарю, по-зимнему морозная погода не спешит покидать регион. Эту ситуацию красноярцы активно обсуждают в соцсетях. Об этом: «Уносите зиму!»: морозы в Красноярском крае обсуждают в соцсетях

09:21 01.03.2021 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что по прогнозу синоптиков 1 марта в Северной столице местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра скоростью до 16 м/с.

09:30 01.03.2021 Экстренное предупреждение о лавинной опасности объявлено в горах Сочи? по данным на 1 марта, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: Жителей и гостей Сочи предупредили о лавинах

09:34 01.03.2021 Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, несмотря на постоянную очистку трасс, сильные осадки и ветреная погода осложняют ситуацию на дорогах. Спасатели предупреждают: сегодня, 1 марта, по состоянию на 12:30 местного времени введено ограничение движения всех видов автотранспорта на пяти участках дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-20, К-26). Подробности в материале: В Алтайском крае разбушевалась метель, дороги перекрыты

09:38 01.03.2021 В Алтайском крае, где сегодня, 1 марта, действует штормовое предупреждение, отменили более 50 автобусных рейсов. Читайте также: Снежная буря прервала автобусное сообщение на Алтае

09:51 01.03.2021 Барнаул из-за бурана еле справляется с расчисткой дорог, многие дворы оказались заметёнными, и некоторые спешащие на работу автомобилисты предпочли поездки на такси. Тут-то и выяснилось, что большой спрос повлиял на повышение тарифа. Об этом горожане сегодня, 1 марта, пишут в социальных сетях. «Из центра в Индустриальный район обычно в час пик можно доехать за 350 руб., но сегодня многим пришлось ехать за 600 и более рублей», — пишут в группе «Барнаул22». Подробности в материале: В Барнауле из-за бурана подскочили цены на поездки в такси

09:57 01.03.2021 В Барнаул после непродолжительного затишья вновь пришли сильные метели. Как сообщает сегодня, 1 марта, пресс-центр городской мэрии, в столице Алтайского края продолжается уборка снега, который выпал в ночь с 28 февраля на 1 марта, вывезено более 4 тысяч кубометров снега. «Первостепенная задача дорожников — расчистить основные проспекты и автомагистрали, по которым двигается общественный транспорт», — отмечают чиновники. Читайте подробнее: Барнаул утопает в снегу

09:58 01.03.2021 В первый день весны в Санкт-Петербурге ожидается резкое усиление ветра с порывами до 16 м/с. Об этом 1 марта сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Об этом: Петербуржцев предупредили об усилении ветра в первый день весны

10:09 01.03.2021 Алтайские синоптики обнародовали штормовой прогноз на ближайшие часы. При температуре — 1 °C наблюдается сильная метель, порывы ветра достигают 15−20 метров в секунду. По югу и востоку региона местами ветер будет ещё сильнее: с порывами до 27 м/с. Подробности в материале: Порывы ветра на Алтае достигают 27 метров в секунду

10:35 01.03.2021 В Чувашии четыре муниципальных образования в текущем отопительном сезоне не смогли получить паспорта готовности. Об этом: Четыре района Чувашии остались без актов готовности к отопительному сезону

10:47 01.03.2021 Заснеженный Барнаул в первый день весны 2021 года. Фото Екатерины Смолихиной, amic.ru.

10:49 01.03.2021 В городе Вольске Саратовской области устанавливают обстоятельства смерти малолетнего ребенка. Тело 5-летнего мальчика было обнаружено около 5:30 (местное время) 1 марта возле магазина на улице Краснооктябрьской. При внешнем осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти не выявлено. Верхней одежды на мальчике не было. По данным синоптиков, сегодня ночью в Вольске температура воздуха составляла около минус 15 градусов. Читайте также: В саратовском Вольске на улице обнаружили тело 5-летнего мальчика

11:03 01.03.2021 В местах дислокации Тихоокеанского флота на Камчатке введён режим повышенной штормовой готовности. В начале марта в Беринговом море ожидаются шквалистый ветер и сильное волнение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа. Читайте также: На Тихоокеанском флоте введён режим повышенной готовности

11:09 01.03.2021 В Чувашии число аварийных ситуаций в коммунальной сфере в текущем отопительном сезоне значительно выше, чем в прошлом. Это связано не только с аномальными морозами и снегопадами, но и новой системой мониторинга. Подробности в материале: В Чувашии резко выросло число коммунальных аварий

11:29 01.03.2021 В Ярославле 26−28 февраля в травмпункты обратились 603 человека. Это значительно больше, чем в обычные дни, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Причиной роста обращений стали ледяной дождь, прошедший 26 февраля, и сложная ситуация с уборкой городских дорог. Читайте подробнее: В Ярославле в травмпункты обратились более шестисот человек

11:58 01.03.2021 В столице Татарии 1 марта к уборке дорог от снега привлекут 355 единиц спецтехники и 387 рабочих. За прошедшие сутки с городских улиц вывезли более 11 тыс. тонн снега. В работе было задействовано 380 сотрудников дорожных служб и 627 единиц спецтехники. С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли свыше 751,4 тыс. тонн снега. За сутки использовано 505 тонн противогололедных реагентов, с начала сезона — около 71 тыс. тонн. Читайте подробнее: В Казани на уборке снега задействовали 627 единиц спецтехники

11:59 01.03.2021 Устранение последствий снегопада в Волгоградской области. volgadmin.ru

12:24 01.03.2021 2−3 марта на севере Красноярского края вновь ожидается сильный мороз. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит −55…−50 градусов.

12:25 01.03.2021 До конца суток 1 марта, а также ночью и утром 2 марта в Северной Осетии ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

12:37 01.03.2021 Метель и сильный снег ожидаются в Самарской области. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что ночью 2 марта по области ожидается небольшой снег, а столбик термометра может упасть до отметки — 20 °C. Об этом: В Самарской области ожидается метель

12:45 01.03.2021 Несколько сел Забайкалья оказались в снежном плену. По этой причине, как пишет ИА «Чита.ру», дети из сёл Онохово и Верхний Кокуй уже около двух недель не посещают школу, а местные жители не могут дождаться приезда скорой помощи. В администрации муниципалитета пояснили, что работы на дорогах будут проведены в ближайшие дни. Читайте также: Снег заблокировал дороги в Балейском районе Забайкалья

13:02 01.03.2021 Вслед за аномальными снегопадами Подмосковье ждут другие природные явления, последствия которых необходимо будет ликвидировать. Об этом 1 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. «Последние две недели (с 14 по 28 февраля — прим. ИА REGNUM) были очень сложными в плане климатических условий. Мы видели много обращений граждан», — сказал Воробьев. Читайте подробнее: Воробьев призвал коммунальные службы Подмосковья готовиться к подтоплениям

13:32 01.03.2021 Из-за непрекращающегося бурана в Алтайском крае ввели новые ограничения на дорогах. По данным спасателей, 1 марта на 16:30 местного времени перекрытыми для всех видов транспорта остаются шесть участков дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-13, К-20, К-26). Читайте также: Буран парализовал движение в Алтайском крае

13:37 01.03.2021 В Чувашии февраль в этом году стал не только самым холодным, но и снежным. Подробнее: Чебоксары замело: фоторепортаж

13:44 01.03.2021 Московский регион находится под влиянием циклонов и фронтальных разделов, приходящих с северо-запада. Они обеспечат в начале и середине недели температуру выше климатической нормы, а в конце недели похолодает, сообщает 1 марта Гидрометцентр России. Во вторник, 2 марта, в столице пройдут небольшие осадки. Ночью в Москве 1…3°, по Московской области −2…−3°. Днем в Москве 3…5°, по области 0…5°, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Местами гололедица.

13:50 01.03.2021 Трасса Бийск — Барнаул: снег, сильный порывистый боковой ветер, метель, отсутствие видимости.

13:52 01.03.2021 По данным начальника управления ГОЧС г. Барнаула Владимира Драчева, за сутки в Барнауле прогнозируется выпадение 12 мм осадков при среднемесячной норме марта в 16 мм.

13:54 01.03.2021 В Новосибирск с первым днём весны пришли снегопады. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в городе сохранятся до 4 марта. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сегодня, 1 марта. Подробности в материале: В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

13:59 01.03.2021 В Барнауле сегодня, 1 марта, из-за бурана значительно осложнено движение трамваев. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, в связи с ухудшением погодных условий на трамвайных путях возникают снежные перемёты, что приводит к остановке движения трамваев. В частности, трамваи забуксовали на двух участках Змеиногорского тракта, но в настоящий момент трамвайные пути прочищены, движение осуществляется в соответствии со схемами маршрутов. Об этом: В Барнауле из-за снегопадов буксуют трамваи

14:19 01.03.2021 Метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону. Читайте также: В Башкирии ожидается метель

14:36 01.03.2021 В работах по снегоочистке трасс Новосибирской и Кемеровской областей задействовано 378 единиц спецтехники, сообщает Росавтодор 1 марта. Снегопад начался минувшей ночью, всё это время организации, обслуживающие федеральные дороги, работают в усиленном режиме. Дорожные службы устраняют снежные отложения с проезжей части и обочин и выполняют противогололёдную обработку покрытия. По прогнозам синоптиков, погода нормализуется в ночь на 2 марта. Автомобилистов просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим в условиях сниженной видимости и не препятствовать работе дорожной техники.

14:39 01.03.2021 1 марта в Пермском крае, Удмуртии аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7° и более.

14:39 01.03.2021 Амурский тигр в Новосибирском зоопарке зимой. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

14:53 01.03.2021 На очистку трасс Новосибирской и Кемеровской областей направлено 378 единиц спецтехники. Об этом сообщает Росавтодор. Об этом: Последствия снегопада на сибирских трассах устраняют сотни единиц техники

14:55 01.03.2021 В центре Северодвинска сегодня, 1 марта, произошло ЧП — с крыши многоэтажного дома упала снежная глыба, чуть не убив проходящую мимо школьницу. Читайте подробнее: В Архангельской области упавшая с крыши снежная глыба чуть не убила ребёнка

15:13 01.03.2021 На Алтае первый день календарный весны ознаменовался не только судорожной подготовкой к визиту в регион главы российского правительства Михаила Мишустина, но и мощнейшей снежной бурей — самой масштабной за всю зиму: пришлось перекрывать дороги и закрывать десятки автобусных маршрутов. В Барнауле многие автомобилисты не смогли утром выехать из дворов. «Понедельник начинается с лопаты», — под таким заголовком опубликовал видео Facebook алтайский журналист Олег Купчинский. «В первый день весны барнаульские автовладельцы пошли во дворы за своими подснежниками», — иронизирует другой алтайский журналистАндрей Никитин. «Не смог утром отъехать от дома. Ну и ладно. Лишь бы скорая никому не понадобилась», — пишет житель Барнаула Николай Малков. В течение дня Facebook появилось ещё одно его сообщение с призывом: «Администрация, дорожники! Пожалуйста, прочистите ул. Дзержинского (от ул. Комсомольская до ул. Тракторная). Уже четвертая машина за последний час буксует». Подробности в материале: «Понедельник начинается с лопаты»: соцсети — о снежной аномалии на Алтае

15:20 01.03.2021 В Чувашии после солнечной погоды и потепления ожидается новая волна снегопадов и похолодания. Читайте также: После оттепели в Чувашию вернутся сильные морозы

15:21 01.03.2021 После снегопадов в Чебоксарах. Фото: ИА REGNUM

15:35 01.03.2021 Иркутская область. Прокуратура Братска проверила уборку снега на 24 придомовых территориях. Выявлены нарушения в работе управляющих компаний: ООО «УК Потенциал», ООО «УК Жилищный трест г. Братска», ООО УК «Возрождение», ООО УК «Жилсервис», ООО «ЖЭК-Энергия». По результатам проверки будут приняты меры.

15:39 01.03.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв раскритиковал работу управляющих компаний (УК) из-за плохой уборки снега. Он поручил составить рейтинг лучших и худших УК. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Подробности в материале: Кузбасские управляющие компании попали под критику губернатора из-за снега

16:19 01.03.2021 В селе Реткино Рязанского района Рязанской области не выдержала скопления снега крыша двухэтажного многоквартирного дома 1966 года постройки. Под тяжестью подтаявших осадков обрушился верхний слой кровли, перекрытия устояли. Об этом: В рязанском селе из-за снега обрушилась крыша многоквартирного дома

16:54 01.03.2021 Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за гололедицы и порывистого ветра, сообщили в Гидрометцентре России. Читайте подробнее: «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

17:16 01.03.2021 Прогулка по заснеженной аллее [Дарья Драй © ИА REGNUM]

17:58 01.03.2021 Процесс активного пробуждения природы в Москве начнётся в середине апреля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Синоптик рассказал, когда начнётся пробуждение природы в Москве

18:28 01.03.2021 Снегопад в Крыму. Фото: 82.mchs.gov.ru

18:40 01.03.2021 Синоптики обещают нижегородцам потепление до +3°С в первых числах марта. Ближе к концу недели температура воздуха опустится до — 10 °C. Читайте также: От потепления до заморозков: какая погода ждет нижегородцев в начале марта?

19:09 01.03.2021 Заснеженная аллея [Дарья Драй © ИА REGNUM]

22:53 01.03.2021 В Удмуртии после затяжных морозов в первую неделю марта потеплеет. Так, в ночь с 1 на 2 марта к территории региона подойдет очередной циклон, который принесет ветреную и снежную погоду, температура воздуха составит — 15… — 20 °C, днем во вторник потеплеет до — 1… — 6 °C. Читайте также: В Удмуртии в первую неделю марта потеплеет

03:29 02.03.2021 На Сахалине на автодорогу в районе села Горнозаводск сошла снежная лавина, сообщили в правительстве области со ссылкой на ЕДС Невельского городского округа. Читайте также: На Сахалине на дорогу сошла снежная лавина

05:19 02.03.2021 Председатель Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Техаса ДиЭнн Уолкер подала в отставку из-за вызванных экстремальными февральскими морозами массовых отключений электроэнергии. Об этом 1 марта сообщает агентство Associated Press. Подробности в материале: Глава регулятора коммунальных служб Техаса ушла в отставку

05:34 02.03.2021 Во вторник, 2 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололедица. Температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 2 марта в Москве ожидается до +5 °C, дождь, порывистый ветер, гололедица

05:57 02.03.2021 В Южной Корее из-за сильного снегопада на скоростном шоссе вдоль восточного побережья застряли около 700 автомобилей. Об этом 2 марта сообщают представители правительства. Читайте подробнее: В Южной Корее сильный снегопад поймал в ловушку сотни автомобилей

06:49 02.03.2021 В Алтайском крае продолжают устранять последствия снежной бури, которая накрыла регион накануне, 1 марта. Работа более 700 единиц снегоуборочной техники позволила сегодня, 2 марта, открыть движение на нескольких региональных трассах. Об этом сообщает региональное министерство транспорта. Вместе с тем закрытыми остаются участки трёх дорог: Алейск — Чарышское от села Усть-Калманка Усть-Калманского района до села Озерки Чарышского района; Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан на участке от Курьи до границы с Казахстаном; Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью от Змеиногорска до Рубцовска. Об этом: На Алтае после метели остаются закрытыми три региональные трассы

06:56 02.03.2021 В Барнауле, где накануне, 1 марта, выпала почти месячная норма осадков, устраняют последствия снежной бури. По данным пресс-центра городской мэрии, в ночь с 1 на 2 марта на улицах столицы Алтайского края работало 194 единицы снегоуборочной техники (из них 94 — наемные). Общими усилиями удалось вывезти 9,5 тысячи кубометров снега. Сегодня, по прогнозам синоптиков, снегопад продолжится, ожидается до двух миллиметров осадков. Читайте также: Барнаул устраняет последствия снежной бури

07:00 02.03.2021 Суровый Алтайский край, испытания начинаются сразу по приезде. В одном из населенных пунктов пассажирам поезда пришлось пробираться до вокзала по пояс в снегу. Цитата vkurse22.

07:33 02.03.2021 Алтайские спасатели в период царившего в регионе бурана оказывали помощь автомобилистам десятки раз. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает краевое ГУ МЧС РФ. Также сотрудники местных пожарно-спасательных гарнизонов неоднократно приходили на помощь гражданам, попавшим в беду. Были подготовлены 11 подвижных пунктов обогрева, но задействовать пришлось лишь один из них: в селе Поспелиха Поспелихинского района (на базе спорткомплекса «Юбилейный»), в котором были размещены 15 человек. Граждане следовали на личном транспорте в Змеиногорский и Краснощековский районы, а дороги там были перекрыты. Читайте также: Десяткам алтайских водителей потребовалась помощь в буран

07:50 02.03.2021 Мощный снегопад парализовал движение трамваев в Бийске — алтайском наукограде. Как сообщает телеграм-канал barnaul22official, проблемы с электротранспортом начались ещё накануне, 1 марта. Попытка почистить рельсы спецпоездом не увенчалась успехом: из-за мокрого тяжелого снега он сошёл с пути. В ночь на 2 марта снегопад продолжился, а энергоснабжающая организация отключила электричество. В итоге спецтехника вновь не смогла почистить пути. Подробности в материале: В алтайском наукограде Бийске встали трамваи

07:51 02.03.2021 Оттепель в Центральной России сохранится благодаря новому атлантическому циклону с Баренцева моря. 2 марта в центральных областях пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается гололед, туман, ветер до 17 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью и днем −2… −5°, на востоке Центрального региона ночью до — 7°, сообщает Гидрометцентр России.

07:52 02.03.2021 На севере Мурманской области 2 марта ожидается снег, метель и ветер 20−25 м/с, сильная гололедица. Температура в течение суток от — 2 до — 7°.

07:52 02.03.2021 Теплый воздух захватит 2 мартаи крайние восточные районы европейской части, где морозы, наконец-то, после холодного февраля начнут слабеть. В Коми пройдет сильный снег, мокрый снег, будет метель, а температура повысится днем в западных районах до 0… — 5°, ночью ожидается −3… −8°. В восточных районах Коми температура ниже на 4−6°.

07:53 02.03.2021 В Архангельской области 2 марта температура днем повысится до +2° — это первая оттепель за много дней. Пройдет снег и мокрый снег, днем с дождем, ветер будет усиливаться до 15−17 м/с, ожидается гололед.

07:53 02.03.2021 Петербург перевыполнил план по снегу. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:54 02.03.2021 2 марта в Самарской области, ночью в Марий Эл пройдет сильный снег с метелью.

07:54 02.03.2021 2 марта на северо-западе, несмотря на то, что пройдут осадки, снег и мокрый снег, днем температура повысится до +1…+6°.

07:56 02.03.2021 Морозы 2 марта отступят в Заволжье и на Урал. В Оренбургской области ночью до −22… −27°, днем −8… −13°, снежные заносы. В других районах Поволжья 2 марта ветер будет усиливаться до 15−20 м/с.

07:57 02.03.2021 Продолжаются работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения. Челябинская область. Фото Комитета дорожного хозяйства города Челябинска

07:58 02.03.2021 Ночью и утром 2 марта в Северной Осетии ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

07:58 02.03.2021 2−3 марта на севере Красноярского края ожидается сильный мороз (температура −55…−50°).

07:59 02.03.2021 2−4 марта в горах Краснодарского края, Адыгеи выше 2500 м, в горах Северного Кавказа выше 1500 м, в горах Республики Алтай лавиноопасно.

08:45 02.03.2021 В Москве 2 марта тёплый день сменит холодный вечер, сообщили в центре «Фобос». На погоду, как пояснили синоптики, повлияет сначала тёплый сектор циклона, а затем холодный атмосферный фронт. Ожидается выпадение снега и слабая гололедица. Читайте подробнее: В Москве ожидается до четырёх градусов тепла

08:57 02.03.2021 Туман в Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:59 02.03.2021 2 марта в Приморском крае ветер 19−24 м/с.

09:00 02.03.2021 2−4 марта на Курильских островах сильные осадки, ветер 19−24 м/с (3 марта 25−30 м/с).

09:00 02.03.2021 2−5 марта на побережье Чукотского автономного округа ветер 20−25 м/с (4−5 марта до 34 м/с).

09:00 02.03.2021 3−5 марта на побережье Магаданской области снег, метель, ветер 18−23 м/с.

09:00 02.03.2021 В Камчатском крае на юге метель, ветер 25−30 м/с, 2−3 марта, 5 марта сильный снег; на севере сильный снег, метель, 4 марта ветер 25−30 м/с; лавиноопасно.

09:01 02.03.2021 Прибывший в Алтайский край с рабочим визитом министр труда и социального развития Антон Котяков в ходе встречи с губернатором региона Виктором Томенко, состоявшейся сегодня, 2 марта, обратил внимание на обильные осадки в крае в начале весны. Глава региона подтвердил: накануне выпало 75 процентов месячной нормы снега, сообщила пресс-служба краевого правительства. По оценке Виктора Томенко, в 2021 году краю стало намного легче бороться со снегопадами, так как лучше подготовились. Подробности в материале: Министру труда и социального развития рассказали, как Алтай воюет со снегом

09:17 02.03.2021 Снегопад [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

09:55 02.03.2021 Уборочная техника [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

10:01 02.03.2021 Структурные подразделения МЧС на Камчатке переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося на территорию края тихоокеанского циклона. Читайте также: На Камчатку надвигается тихоокеанский циклон

10:09 02.03.2021 В Чувашии нынешний отопительный сезон, который отличился очень холодной зимой и ростом числа коммунальных аварий, в очередной раз обнажил системные проблемы в отрасли. Подробности в материале: На «бумаге нормально», на деле — бардак: отопительный сезон в Чувашии

10:23 02.03.2021 Жителей Красноярского края предупредили о сильных морозах 3 марта. Подробности в материале: Сильные морозы не уходят из Красноярского края

10:30 02.03.2021 В Саратове из-за неустойчивой температуры воздуха временно приостановлена работа городских катков на муниципальных стадионах «Волга», «Спартак» и «Сокол». До конца рабочей недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в Саратове составит выше ноля градусов, пройдет снег, возможен небольшой дождь. Читайте также: На стадионах в Саратове закрыли городские катки

10:44 02.03.2021 Зима [Ольга Перегуд © ИА Красная Весна]

10:47 02.03.2021 Федеральное казённое учреждение «Волго-Вятскуправтодор» начало подготовку к противопаводковым мероприятиям на федеральных трассах. Масштабный осмотр дорог запланирован во второй половине марта. Читайте также: На федеральных трассах в Поволжье началась подготовка к паводку

12:05 02.03.2021 Параметры половодья 2021 года оценили специалисты в Брянской области. По предварительным данным, ожидаются разливы рек не ниже уровня 2018 года, сообщили ИА REGNUM 2 марта в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области готовятся к весеннему половодью

12:20 02.03.2021 Туман в жилых районах Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:41 02.03.2021 2−4 марта на юге Приволжского федерального округа ветер 15−20 м/с. 2 марта в Самарской области сильный снег, метель.

12:45 02.03.2021 По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в марте 2021 года на Европейской территории средняя месячная температура воздуха ожидается около средних многолетних значений. Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской и Волгоградской областях, в Приволжском федеральном округе и Калмыкии — больше нормы.

12:49 02.03.2021 Снегопад [Ольга Гусева © ИА Красная Весна]

12:49 02.03.2021 Снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что 3 марта в республике ожидается ухудшение видимости на дорогах до 1000 метров, снег, ночью метель и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Читайте подробнее: В Башкирии ожидается метель

14:05 02.03.2021 Остановка в снегу [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

14:07 02.03.2021 В марте средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории Азиатской части страны около средних многолетних значений; на севере Уральского федерального округа и Сибирского федерального округа — на 1° ниже нормы; в Алтайском крае — на 1° выше, сообщает Гидрометцентр России. Месячное количество осадков предполагается на большей части территории около среднего многолетнего количества; на востоке Таймыра и севере Якутии — меньше нормы; на юге Бурятии, на юге Забайкальского края и в Чукотском автономном округе — больше.

14:31 02.03.2021 В горных районах Красноярского края 3−5 марта лавиноопасно. Об этом сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также опасность схода лавин в указанный период сохраняется в Хакасии и в Туве. Читайте также: В регионах Сибири сохраняется опасность схода лавин

14:42 02.03.2021 «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столице России и в Подмосковье. Это 2 марта следует из данных прогностической карты Гидрометцентра РФ. Читайте подробнее: В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

14:56 02.03.2021 Снегирь в снегу [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

15:14 02.03.2021 «Сейчас Техас замерз, когда холода были. А отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», сказал Владимир Путин 2 марта на совещании, посвященном развитию угольной отрасли. Читайте также: Путин: опыт Техаса показал ненадёжность альтернативной энергетики

15:46 02.03.2021 471 пункт временного размещения подготовили к развертыванию для населения на случай весеннего паводка на территории Волгоградской области. Межведомственная комиссия в ближайшее время проинспектирует состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: В Волгоградской области готовятся к паводку

16:32 02.03.2021 Уборка снега [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

17:06 02.03.2021 Во второй декаде апреля в Москве ожидается «бурный расцвет природы», сообщил эксперт погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

18:48 02.03.2021 В Москве из-за гололедицы и ветра ещё на один день продлён «жёлтый уровень» погодной опасности.

19:01 02.03.2021 В Чувашии после сильных снегопадов дорожные и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. Подробности в материале: Коммунальные службы Чувашии работают в усиленном режиме

20:11 02.03.2021 Снегирь, найденный с симптомами обморожения корреспондентом ИА REGNUM и проходящий реабилитацию в его доме. © ИА REGNUM

20:21 02.03.2021 Понижение температуры воздуха, сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве в ночь на среду, 3 марта. Экстренное предупреждение об этом распространила пресс-служба столичного управления МЧС России. Читайте также: МЧС предупредило о порывистом ветре и гололедице в Москве

22:55 02.03.2021 Зимняя дорога [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

03:16 03.03.2021 В среду, 3 марта, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −16… −14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 3 марта в Красноярске ожидается до — 16 °C

04:38 03.03.2021 В Зее Амурской области водитель снегоуборочной техники наехал на семилетнюю девочку. Подробности в материале: В Приамурье снегоуборочная техника наехала на ребёнка

04:50 03.03.2021 На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, которое занималось расчисткой и уборкой снега с межквартальных проездов Петропавловска-Камчатского. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при уборке снега, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего мальчика. Читайте также: На Камчатке ребёнок погиб под колёсами автобуса из-за неубранного сугроба

04:53 03.03.2021 В Якутии весна началась с крепких морозов. В десяти населённых пунктах Якутии 3 марта отмечается температура воздуха — 45 градусов и ниже. Самый холодный день — в Хабардино Мирнинского района: до — 53. Читайте подробнее: В Якутии весна началась с сильных морозов

04:59 03.03.2021 В Новосибирске с начала зимнего сезона с магистралей и улиц вывезено 1 276 147 куб. метров снега. Об этом сообщает мэрия города. Об этом: Власти Новосибирска отчитались об уборке снега

05:41 03.03.2021 В среду, 3 марта, в Москве будет облачно, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 3 марта в Москве ожидается до +2 °C, порывистый ветер, гололедица

05:45 03.03.2021 В Новосибирской области за осенне-зимний период с железнодорожных путей и платформ вывезено более 1,5 млн кубометров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Подробности в материале: Новосибирские железнодорожники вывезли с путей 1,5 млн кубометров снега

06:44 03.03.2021 Прокуратура Ленинского района Кемерова проверила, как управляющие организации исполняют обязанности по своевременной очистке кровель от снега и наледи. В ходе проверки были выявлены нарушения. Подробности в материале: Прокуратура нашла нарушения при очистке кровель от снега в Кемерове

07:38 03.03.2021 Московский зоопарк в студёную зимнюю пору. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

08:05 03.03.2021 Похолодание с температурой воздуха на два-восемь градусов ниже нормы ожидается в Москве и северо-западных регионах России в выходные дни — с 6 по 8 марта. Об этом 2 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Температура будет ниже нормы на 3 °C в субботу (6 марта), близка к норме в воскресенье (7 марта) и на 2 °С… 4 °C ниже нормы в понедельник (8 марта). Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — сказал синоптик, слова которого цитирует ТАСС. Читайте также: В Гидрометцентре России предупредили о похолодании в Москве

08:49 03.03.2021 В Алтайском крае после бурана наступило затишье. Как сообщает сегодня, 3 марта, краевое министерство транспорта, в связи с улучшением погоды и стабилизацией ситуации на местных и федеральных трассах в Алтайском крае сняли все ранее введенные ограничения движения. На данный момент полностью открыто движение на автодорогах Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан. Подробности в материале: Все Алтайские трассы открыты после бурана

08:55 03.03.2021 В Барнауле до сих пор устраняют последствия мощного снегопада, накрывшего столицу Алтайского края 1 марта. Как сообщает сегодня, 3 марта, пресс-центр городской мэрии, в ночь со 2 на 3 марта с дорожники вывезли 2558 кубометров снега. В настоящее время на дорогах работает до 84 единиц техники, из них шесть привлекли от сторонних организаций. Кроме того, 102 дворника и 38 грузчиков вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши. Читайте также: Барнаул устраняет последствия мощного снегопада

09:03 03.03.2021 В Москве 3 марта температурный фон вернётся к нормальным значениям, сообщает центр «Фобос». Об этом: В Москве ожидается до трёх градусов тепла

09:10 03.03.2021 В Челябинской области снова отмечаются метели. Об этом сообщает региональный миндортранс. По данным ведомства, она наблюдается в Варненском, Карталинском и Кизильском районах. Также непогода возможна 5−7 марта на юге региона. Водителей призывают воздержаться от дальних поездок и следить за новостями о возможном перекрыти дорог. Читайте также: На Челябинскую область снова обрушилась метель

09:37 03.03.2021 За прошедшие сутки омские дорожники убрали с магистралей рекордное количество снега. Об этом сообщили 3 марта в мэрии Омска. Читайте также: С омских магистралей убрали рекордное количество снега

09:52 03.03.2021 На Камчатке действует тихоокеанский циклон. Региональный противолавинный центр с 3 по 5 марта объявил предупреждение о лавинной опасности. Об этом: На Камчатке из-за тихоокеанского циклона объявили лавинную опасность

09:57 03.03.2021 В Оренбурге из-за снегопада коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии. В ночь на 3 марта на городских дорогах работы по расчистке от снега и обработке проезжей части песко-соляной смесью выполняли 70 единиц спецтехники. На полигон вывезено 7 тысяч кубометров снега. Сейчас в муниципалитете продолжаются работы по ликвидации снежных заносов. На дорогах работают 60 спецмашин. Читайте также: Коммунальщики Оренбурга из-за снегопада перешли на спецрежим

10:01 03.03.2021 У берегов Камчатки, где в эти дни действует тихоокеанский циклон, в акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Читайте подробнее: У берегов Камчатки ожидается сильный шторм

10:21 03.03.2021 По данным областного управления Росгидромета, 4 марта в районах Сахалина и на Курилах ожидается снег с сильным ветром. Читайте подробнее: Сход снежных лавин спрогнозировали в девяти районах Сахалина

10:22 03.03.2021 Февраль нынешнего года стал в столице России наиболее снежным за последние семь лет. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Читайте подробнее: Прошедший февраль в Москве стал наиболее снежным за последние семь лет

10:24 03.03.2021 На трассе Кашары — Морозовск в Ростовской области пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Элисту, съехал в кювет. Инцидент произошёл из-за сильного снегопада. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 марта. Об этом: Автобус с пассажирами Москва — Элиста съехал в кювет под Ростовом

10:29 03.03.2021 Трагедия произошла в конце ноября в Оймяконском районе Якутии в 50-градусный мороз. Двое молодых людей 2002 года рождения, перегоняя из Якутска в Магадан автомобиль, заблудились и дожидались несколько дней пока их найдут. Их нашли только 5 декабря. К этому моменту Сергей Устинов уже погиб, второй парень, Владислав Истомин, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи были вынуждены ампутировать ему кисти рук и ноги. Читайте также: Выживший в пятидесятиградусный мороз магаданец остался без рук и ног

11:11 03.03.2021 В текущем году весеннее половодье в Саратовской области прогнозируется выше нормы. Паводкоопасными могут оказаться 23 района области (99 населенных пунктов с населением 24 тыс. человек). В регионе готовы развернуть 152 пункта временного размещения населения на период наводнения общей вместимостью до 37,5 тыс. человек. Читайте подробнее: От паводка в Саратовской области могут пострадать 23 района

11:28 03.03.2021 В Международный женский день, 8 марта, в столице России ожидается температура воздуха до — 10 °C и возможен небольшой снег. Об этом 3 марта рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Подробности в материале: Синоптик рассказала о погоде в Москве 8 марта

11:58 03.03.2021 3−5 марта на большей части Приволжского федерального округа осадки в виде снега, мокрого снега и дождя (5 марта в Башкирии сильный снег), гололедные явления, на юге ветер 15−20 м/с (4−5 марта до 22 м/с), 3 марта метель.

12:00 03.03.2021 3 марта в Краснодарском крае сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, ветер до 20 м/с, в районе Сочи гроза, в горах лавиноопасно.

12:00 03.03.2021 В Калмыкии 3 марта осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, метель при ветре до 20 м/с.

12:02 03.03.2021 В период 10−12 часов мск и до конца суток 3 марта, а также в ночь с 3 на 4 марта местами в Адыгее ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер до 20 м/с, в горах лавиноопасно, сообщает Гидрометцентр России.

12:02 03.03.2021 Занесенный снегом автомобиль в Чебоксарах. Наталия Николаева © ИА REGNUM

12:28 03.03.2021 В период с 3 по 5 марта в большинстве регионов Приволжского федерального округа ожидаются обильные осадки. Так, на большей части территории округа до выходных будет снег, мокрый снег, местами мокрый снег с дождем. В частности, 5 марта усиление осадков ожидается в Башкирии. Читайте также: Весна принесла снегопады и метели в Поволжье

12:34 03.03.2021 В Оренбургской области в условиях ненастья развернуто семь стационарных и два подвижных пункта обогрева. В пунктах временного размещения 3 марта остаются три человека, сообщает ГУ МЧС по региону. В Оренбуржье снегопады и метель стали причиной снежного коллапса. В ночь на 3 марта закрыт ряд дорог. На трассе Каменноозерное — Медногорск планировалось снять ограничения утром. Однако погода не улучшилась, поэтому пришлось неоднократно продлевать действие ограничительной меры. Об этом: Из-за снежного коллапса на трассах Оренбуржья развернули пункты обогрева

13:05 03.03.2021 Сильный ветер прогнозируется в Воронежской области 4 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. «От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен «Консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях»: в период с 06:00 до 18:00 часов 4 марта 2021 года местами по Воронежской области ожидаются порывы ветра до 15−18 м/с», — говорится в сообщении. Об этом: Воронежцев предупредили о непогоде

13:22 03.03.2021 В Адыгее в ближайшие двое суток ожидается ухудшение погоды. В республике 3 и 4 марта будет идти снег, ветер усилится, а в горах возможен сход лавин, сообщили в Северо-Кавказскои управлении Гидрометцентра. Местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, из-за этого в регионе объявлено экстренное предупреждение. Читайте также: В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

13:23 03.03.2021 Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного МЧС. Сообщается, что в регионе в связи с этим объявлен желтый уровень погодной опасности. Так, 4 марта по области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду. Читайте подробнее: В Самарской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

14:09 03.03.2021 Омск. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

14:40 03.03.2021 Среднесибирское УГМС: 4 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы юго-восточного ветра 17−22 м/с, низовая метель, на севере Туруханского района — порывы юго-восточного ветра 15−18 м/с, метель. В центральных районах края сохранится морозная погода, температура воздуха ночью местами — 30.-35 °С, на севере и востоке до — 40 °C. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

15:33 03.03.2021 Первая декада марта в Чувашии ожидается холодной, зимней. Окончательный переход на плюсовую температуру ожидается в третьей декаде марта. Читайте подробнее: В Чувашии ожидается 25-градусный мороз

15:34 03.03.2021 После снегопадов в Чувашии. Фото: ИА REGNUM

16:21 03.03.2021 Северо-Кавказский федеральный округ в ближайшие двое суток окажется в зоне циклонов, которые вновь принесут в большинство субъектов округа снегопады. Новым испытаниям из-за больших объемов осадков в виде снега и мокрого снега уже 3 марта подверглись Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. В этих субъектах снегопады сопровождаются сильным ветром. Его порывы составляет от 22 до 28 м/с. Об этом: Северный Кавказ накрыла вторая волна снегопадов

16:22 03.03.2021 За первые два месяца 2021 года на территории Подмосковья было организовано свыше 40 площадок под хранение снега. Об этом 3 марта сообщается на сайте правительства Московской области. Работа по созданию снежных куч и ледников велась на территории лесопожарных станций и лесничеств региона. На данный момент в Подмосковье создано 35 снежных куч и устроено 8 ледников. Подробности в материале: Власти Подмосковья рассказали о работе по созданию снежных куч

17:06 03.03.2021 Снегопад и усиление ветра ожидаются в Ленинградской области на протяжении трех ближайших дней, с 4 по 6 марта. Дорожники региона заблаговременно готовятся к непогоде и просят автовладельцев быть осторожнее. Читайте также: Дорожники Ленобласти готовятся к сильному ветру и снегопаду

17:07 03.03.2021 Сугробы на дороге [Дарья Драй © ИА REGNUM]

17:19 03.03.2021 Дождь, мокрый снег и порывистый сильный ветер ожидаются в Москве в ближайшие двое суток, сообщает 3 марта департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы. Читайте также: Москву накроют дождь и мокрый снег при сильном ветре

17:20 03.03.2021 Снегопад в Москве [Иван Соболев © ИА Красная Весна]

17:25 03.03.2021 В отношении начальника управления благоустройства и дорожной деятельности городской администрации Евгения Колобова и директора МУП «Дорожное хозяйство» Александра Кудрявцева возбудили дела об административных правонарушениях из-за плохой уборки снега в городе. Читайте также: Против чиновников Костромы возбудили новые дела из-за плохой уборки снега

19:16 03.03.2021 На ямальской ледовой переправе между Ноябрьском и Ханымеем застряли около десятка большегрузов. Об этом сообщил глава администрации поселка Кирилл Скороходов в своём аккаунте сети Instagram. «Конечно, мы никого в беде не оставим и всем поможем. Не забывайте, начался сезон метелей, погода непредсказуема. Пользуйтесь постоянным проездом, берегите себя, экономия времени не стоит жизни и здоровья», — предостерёг глава Ханымея. Читайте также: На ямальском «зимнике» в опасности оказались около десятка грузовиков

20:33 03.03.2021 В Москве накануне Международного женского дня усилится ветер, пойдёт снег, начнутся метели. В течение суток температура повысится с −7…−12° до ноля градусов. «В Женский день погода начнёт успокаиваться, и снегопады ослабеют, но показания термометров станут снижаться: к утру морозы окрепнут до −5…−10°, да и в дневное время будет не выше −2…−7°. Такой температурный режим более характерен для 23 февраля, чем для 8 марта», — отмечает Центр погоды «Фобос».

20:35 03.03.2021 Зимой 2020−2021 года на дороги Свердловской области высыпали 240 тыс. тонн противогололёдных материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте информполитики. Читайте также: На Среднем Урале высыпали за зиму 240000 тонн смеси от гололёда

20:36 03.03.2021 Московский зоопарк в студёную зимнюю пору. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

22:57 03.03.2021 В Заполярье одновременно выпала одна треть месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр России. Сильный снег прошел в Вологодской области и Коми. На островной части Архангельской области отмечалась сильная метель при ветре до 34 м/с. «В последние дни февраля на Кольском полуострове наступило резкое потепление, температура воздуха была выше нуля. Но уже на текущей неделе придут морозы, а снегопады повторятся», — прогнозируют синоптики.

22:58 03.03.2021 Снегопад [Иван Соболев © ИА Красная Весна]

07:03 04.03.2021 Сегодня, 4 марта, на севере Мурманской области будет идти сильный снег, ожидается метель, ветер до 14 м/с, морозы начнут усиливаться.

07:11 04.03.2021 4 марта в Ивановской области ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега, гололед.

08:00 04.03.2021 Мурманск приходит в себя после мощных снегопадов. За февраль в областном центре выпало осадков в три раза больше месячной нормы. Пока власти мобилизуют все силы и средства на борьбу со снежной «кашей», неравнодушные северяне организовали оперативную помощь водителям, увязшим во дворах, передает ГТРК «Мурманск». Соцсети пестрят примерами взаимопомощи и благодарностями земляков. Пользователи сети публикуют фотографии, как мурманчане помогают друг другу вытолкнуть автомобили из сугробов. Горожан призывают сплотиться и вместе пережить это непростое для всех автомобилистов время.

08:00 04.03.2021 Сильный снегопад в Мурманской области. gov-murman.ru.

08:04 04.03.2021 В Алтайском крае март 2021 года будет теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах −4…−9 градусов, что выше нормы на 1−2 градуса.

08:29 04.03.2021 Минусовая температура возвращается в московский регион. А вместе с ней мокрый снег и гололедица. Сегодня днём, 4 марта, в столице ожидается от +1°С до — 1 °C, ночью до — 5°С…-7°С. Порывы ветра при этом могут достигать 17 м/с.

09:04 04.03.2021 В Москве 4 марта ожидается до двух градусов тепла, сообщает центр «Фобос». "Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега, порывистым ветром и началом понижения температурного фона», — рассказали синоптики. Подробности в материале: В Москве похолодает и поднимется ветер

09:07 04.03.2021 В горах Алтая сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Горно-Алтайского гидрометцентра. Читайте подробнее: Спасатели предупредили о лавинах в горах Алтая

09:22 04.03.2021 Сугробы [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

09:46 04.03.2021 Жителей Ростова-на-Дону спасатели предупредили об усилении ветра. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, непогода продержится в течение двух дней. Читайте также: В Ростове-на-Дону усилится ветер

09:50 04.03.2021 В Анадыре и Анадырском районе на Чукотке порывы ветра достигают 40−42 м/с и практически нулевая видимость. Подробности в материале: На Чукотке сильная пурга с порывами ветра до 42 м/с

10:00 04.03.2021 Пассажирам поезда в Алтайском крае, которых высадили в сугробы по пояс, РЖД в качестве извинения начислила компенсации в 7 тысяч баллов программы лояльности. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы компании. В сообщении говорится, что РЖД нашла контакты всех четырех пассажиров поезда и принесла извинения.

10:09 04.03.2021 Зима [Ольга Шклярова © ИА REGNUM].

10:18 04.03.2021 В феврале 2021 года в Омской области температура воздуха была ниже климатической нормы. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Осадков в этом месяце выпало больше нормы. Февраль оказался «очень снежным», подчеркнули в управлении. Читайте подробнее: Февраль в Омской области оказался «очень снежным»

11:46 04.03.2021 Жители Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий 5 марта. По данным синоптиков, завтра во второй половине дня и сутки 6 марта будет ветрено и снежно. Порывы составят 18 м/с, а местами 23 м/с. Пойдет снег, мокрый, местами метели. На дорогах будет очень скользко.

11:46 04.03.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 4 марта 2021 года выявлено 115 189 369 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 443 095 случаев.

12:01 04.03.2021 Зимние кружева. Cветлана Шаповалова © ИА REGNUM.

13:10 04.03.2021 Сильный снег и ветер до 22 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба республиканского МЧС. Сообщается, что 5 марта в республике ожидается метель, сильный снегопад, гололед, а ночью ветер с порывами до 22 метров в секунду. Подробности в материале: В Башкирии ожидается сильная метель

13:16 04.03.2021 В Новосибирске с 16:00 сегодня, 4 марта, введено временное ограничение движения большегрузов по городским дорогам. Об этом сообщает мэрия муниципалитета. Уточняется, что это связано с ухудшением погодных условий. Читайте также: В Новосибирске из-за снега ограничили движение большегрузов

13:18 04.03.2021 В Алтайском крае во второй половине дня 5 и сутки 6 марта ожидается усиление ветра до 13−18 м/с, местами порывы до 23 м/с, снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега). На дорогах сильная гололедица.

13:21 04.03.2021 «Автодорстрой» в ночь с 4 на 5 марта выпустит на улицы Барнаула 102 единиц снегоуборочной техники, из них шесть единиц — наемные. В работах по вывозу снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

13:29 04.03.2021 В Новосибирске с 5 по 7 марта ожидаются снег, метель, температура воздуха повысится до 0 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. В мэрии города отмечают, что такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку. Об этом: В Новосибирске в ближайшие дни будет тепло, но ветрено и снежно

13:30 04.03.2021 По сведениям Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе во второй половине дня 5 марта и последующие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ветер усилится до 13−18 метров в секунду, местами порывы будут достигать 23 метров в секунду. Мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега и сильная гололедица на дорогах могут привести к коммунальным авариям и трудностям на улицах и трассах края.

13:48 04.03.2021 Уборка снега в Чебоксарах. Наталия Николаева © ИА REGNUM.

14:51 04.03.2021 В Чебоксарах жуткий снегопад с громом и отблеском молнии!!! Гром и молния 4 марта…

14:57 04.03.2021 Снегопад в Чебоксарах. Время 14:50 мск. Фото Натальи Крашенинниковой

14:59 04.03.2021 Снегопад в Чебоксарах. Время 14:50 мск. Фото Натальи Крашенинниковой

15:02 04.03.2021 Очевидцы пишут, что громыхнуло как в грозу «в начале мая». И даже молния прорвалась через белую толщу мощного снегопада.

15:05 04.03.2021 Полноценная весна в России может начаться не раньше апреля. Об этом 4 марта сообщил руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Ждать ранней весны не стоит. Хотя и будут потепления. Но будет и похолодание до — 19 градусов. И в течение этих периодов в марте ожидается переменчивая погода», — сказал Вильфанд. Читайте также: В России ожидается холодный март

15:09 04.03.2021 В марте в Москву пусть и не на долго, но вернётся зимняя погода. Такой прогноз 4 марта озвучил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Метеоролог сообщил, что 5 марта в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температурный фон ночь будет варьировать от 5 до 7 градусов ниже ноля. Дневные температуры тоже будут отрицательные — максимальные — 3 градуса. Читайте также: В Росгидромете обещали в Москве до +25 градусов на 8 марта

15:10 04.03.2021 Холодная зима не означает того, что лето будет жарким. Об этом 4 марта заявил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Метеоролог отметил, что эта народная примета была, как и другие опровергнута научными исследованиями — обратной связи между температурными режимами зимы и лета нет. Читайте подробнее: В Росгидрометре опровергли примету о жарком лете после холодной зимы

15:11 04.03.2021 Гром и молния в Чебоксарах — в прямом смысле слова! В столице Чувашии в один миг кружащиеся снежные хлопья преобразовались в мощнейший снегопад, который накрыл город 4 марта в 14:50. Читайте также: Мощный снегопад, гром и молния в Чебоксарах: фото

15:23 04.03.2021 «Люблю грозу в начале марта (смайл). Никогда такого не видел и не слышал», — отреагировали чебоксарцы в сети.

15:25 04.03.2021 «Вот это армагеддец за окном! Зима решила из мешка остатки снега разом из мешка сыпануть? Блин, соседнего дома (метров 50) совсем не видать за пеленой снега!» — делятся впечатлениями жители Чебоксар. (Орфография сохранена — прим. ИА REGNUM)

15:25 04.03.2021 Днём 5 марта с сохранением ночью 6 марта местами в Омской области ожидается неблагоприятная погода. Подробности в материале: В Омской области ожидаются снег и сильный ветер

15:26 04.03.2021 Холодная зима 2020−2021 годов не отрицает самого факта глобального потепления климата. Об этом 4 марта сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Метеоролог отметил, что потепление происходит не планомерно и не означает, что все без исключения последующие года каждый раз должны быть теплее предыдущих. Напротив, потепление происходит волнообразно. Причем теплые периоды будут встречаться чаще холодных. Об этом: В Росгидромете рассказали о холодных зимах на фоне глобального потепления

15:28 04.03.2021 «Аномальное снежное явление» в Чебоксарах длилось минут 15, после чего небо прояснилось и даже на один миг выглянуло солнце.

15:35 04.03.2021 Автомобилисты фиксируют аномалию из окна автомобиля. Чебоксары, район возле «Мега молла» Фото Александра Андреева

15:48 04.03.2021 Столицу Чувашии сегодня, 4 марта, накрыла сильная метель. При этом очевидцы сообщают о грозовых раскатах и молнии. Читайте подробнее: Гроза, молнии, метель: фоторепортаж из Чебоксар

15:48 04.03.2021 «Погодпредставление» в Чебоксарах 4 марта из окна автомобиля. Фото Александра Андреева

15:50 04.03.2021 Метель в Чебоксарах. Фото: ИА REGNUM

16:03 04.03.2021 В понедельник, 9 марта, в столицу России вернется «настоящая зима» — мороз до — 13 °C и небольшой снегопад. Об этом 4 марта сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте подробнее: Вильфанд предупредил о возвращении морозов в Москву 9 марта

16:06 04.03.2021 Гидроэлектростанции РусГидро ведут подготовку к половодно-паводковому периоду 2021 года. По оценке специалистов, запасы воды в снежном покрове в целом по Волжско-Камскому каскаду составляют 104% от среднемноголетних значений. Свободная емкость водохранилищ каскада составляет 46 км3, или 105% от среднемноголетнего значения. Согласно прогнозу ФГБУ «Гидрометцентр России», в марте приток воды в большинство водохранилищ на Волге и Каме ожидается близким к норме.

16:06 04.03.2021 Запасы воды в снежном покрове в бассейнах водохранилищ РусГидро в Сибири выше нормы: в бассейне Новосибирского водохранилища они составляют 128% от среднемноголетних значений, Саяно-Шушенского водохранилища — 159%. Снегозапасы в бассейне Зейского водохранилища составляют 100−156%, Бурейского водохранилища — 56%.

16:07 04.03.2021 Рабочие во время транспортировки льда по воде, Северский карьер недалеко от Екатеринбурга. Алексей Колчин © ИА REGNUM

16:48 04.03.2021 На Чукотке пурга. Порывы ветра в Анадыре достигали 44 метров в секунду.

16:49 04.03.2021 На Сахалине в метель на льдине оказались рыбаки, которых пришлось спасать.

16:51 04.03.2021 5 марта синоптики вновь ожидают снег в Анадыре. Также регион не отпускают морозы. В ночь на 7 марта прогнозируется до 33 градусов ниже нуля.

17:15 04.03.2021 Центр ФОБОС предупредил, что жители Центральной России должны быть готовы к сильным колебаниям атмосферного давления в ближайшую неделю. Значимые изменения атмосферного давления — более чем на 7−10 единиц за сутки — будут по графику напоминать ярко выраженные барическую «пилу», что самым негативным образом скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей.

17:17 04.03.2021 А на севере Марокко тоже разбушевалась стихия. Мощные дожди стали причиной разрушительного наводнения.

18:07 04.03.2021 С начала зимы на дороги Свердловской области высыпали 240 тысяч тонн противогололёдных материалов. midural.ru

18:48 04.03.2021 В Кострому возвращаются аномальные морозы. В ночь на 9 марта синоптики прогнозируют в регионе до минус 19 градусов, а в ночь на 10 марта — до минус 22.

19:21 04.03.2021 В Биробиджане (Еврейская автономная область) уже в ночь на 6 марта ожидается до 26 градусов мороза.

20:30 04.03.2021 Не ослабевают морозы и в Якутии. В ночь на 5 марта в Якутске ожидается до 36 градусов ниже нуля, днём — до минус 26.

20:36 04.03.2021 В Москве синоптики обещают метель 7 марта. В этот день также возможна гололедица, а местами снежные заносы.

21:28 04.03.2021 Уборка снега [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

21:42 04.03.2021 Прогноз Гидрометцентра на 5−6 марта для Приволжского федерального округа: в южной половине округа пройдёт снег, мокрый снег (в Башкирии и Татарии сильный), метель, гололёдные явления, снежные заносы, снежный накат, ветер 17−22 м/с.

22:26 04.03.2021 Синоптики говорят о сохранении зимней погоды в Московском регионе до середины марта.

22:52 04.03.2021 Морозы сохранятся в ближайшую неделю и в Коми. К 10 марта в регионе похолодает до 28 градусов ниже нуля.

02:41 05.03.2021 В пятницу, 5 марта, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшие осадки, на дорогах гололедица, температура воздуха −1… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 5 марта в Красноярске ожидается до +4 °C

06:14 05.03.2021 Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил городским службам совместно с организациями и предприятиями своевременно убрать снег, в том числе с кровель крыш. В городе в ближайшее время ожидаются потепление до 0 °C и порывистый ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Новосибирске из-за потепления усилен контроль за жилищными организациями

06:15 05.03.2021 Сложные погодные условия не позволяют отправить вакцину «Спутник V» в отдалённые районы Камчатки. Препарат от коронавируса не могут доставить в Олюторский и Алеутский районы для больниц в Тиличиках и Никольском Об этом: На Камчатке непогода тормозит вакцинацию от коронавируса

07:23 05.03.2021 За минувшие сутки с городских территорий в Омске вывезли более 18,8 тыс. кубометров снега. Читайте также: Снег из Омска вывозят тысячами кубометров

07:49 05.03.2021 В Кемеровской области сегодня, 5 марта, ожидаются неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Согласно прогнозу кемеровского гидрометцентра, сегодня днём, 5 марта, на территории Кузбасса местами ожидаются метели, ветер, местами порывы 15−20 м/с, ухудшение видимость временами до 1000 метров. Подробности в материале: Жителей Кузбасса предупредили о сильных метелях

07:50 05.03.2021 Наиболее вероятный период прохождения паводка в Красноярске — с конца марта до середины мая. Об этом: Красноярск готовится к паводку

08:37 05.03.2021 В Москве 5 марта ожидается похолодание, сообщает центр «Фобос». "Центральная Россия окажется в далёком тылу североатлантического циклона, из-за чего осадки примут незначительный локальный характер, в облаках появятся «просветы», похолодает и температурный фон окажется немного ниже положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе. Подробности в материале: В Московском регионе похолодает до пяти градусов мороза

09:08 05.03.2021 Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, метелью и отсутствием видимости ограничено движение на дороге регионального значения К-03 для всех видов транспорта в двух районах Алтайского края (Змеиногорский, Рубцовский). Об этом: На Алтае из-за бурана закрыли трассу Змеиногорск — Рубцовск

09:24 05.03.2021 Населённые пункты Змеиногорского района Алтайского края вновь оказались отрезанными от мира после сильных снегопадов. Об одном таком примере сообщает участница сообщества «Инцидент Рубцовск» («ВКонтакте») Наталья. Она разместила фотографии дороги в пос. Октябрьский. «Если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было», — сообщает Наталья. Так выглядит после снегопадов дорога, ведущая в посёлок пос. Октябрьский Змеиногорского района Алтайского края. Читайте подробнее: Четыре дня без хлеба: жители алтайского посёлка оказались в снежной западне

09:27 05.03.2021 В Санкт-Петербурге все три дня во время предстоящих выходных будет морозно и снежно, при этом в понедельник, 8 марта, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, а солнце скроется за плотными тучами. Читайте также: В Петербурге 8 марта будет минус 8

09:46 05.03.2021 В Башкирии 5 марта сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, накаты, ветер до 18 м/с, 6, 7 марта ночью на юго-востоке сильный снег.

09:46 05.03.2021 5 марта на севере Приволжского федерального округа и в Татарии сильная гололедица.

09:46 05.03.2021 В Оренбургской области 5 марта осадки (дождь, мокрый снег, снег), метель, гололед, налипание мокрого снега, гололедица, ветер до 26 м/с.

09:47 05.03.2021 На детской площадке, Чебоксары Наталия Николаева © ИА REGNUM

09:49 05.03.2021 В ЕАО на участке федеральной трассы Р-297 «Амур» ограничено движение пассажирского транспорта. ФКУ ДСД «Дальний Восток» информирует, что с 9:00 (2:00 мск) 5 марта 2021 года временно закрыто движение рейсовых автобусов на участке Биробиджан — Хабаровск (с 1949 по 2101 км) федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, плохая видимость).

09:52 05.03.2021 Из-за неблагоприятных погодных условий (низовая метель, ограничение видимости) временно закрыто движение на участке трассы М-5 в Оренбургской области, сообщает Росавтодор. Временное прекращение движения для всех видов транспортных средств введено с 22:15 мин (время местное) 4 марта 2021 года на участке автодороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Подъезд к пункту пропуска Орск) с км 170 (н.п. Краснощеково) по км 260 (н.п. Гай).

10:55 05.03.2021 В Новосибирске завтра, 6 марта, ожидаются сильный ветер и ухудшение видимости. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. Об этом: Новосибирцев предупредили о сильном ветре и плохой видимости на дорогах

11:19 05.03.2021 Барнаул. В переулке Ядринцева чистят тротуары. Это случилось после вчерашнего появления пика БКАДа на участке от Анатолия до Никитина, который был отремонтирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), но не попал в муниципальное задание «Автодорстроя» на содержание улично-дорожной сети зимой. Таким способом активисты ОНФ решили привлечь внимание городских властей на нечищеные тротуары в переулке Ядринцева в связи с жалобами горожан. Фото ОНФ.

11:27 05.03.2021 Пять массовых мероприятий пройдут в мартовские праздники на Байкале. Кроме того, отдохнуть на природе собирается много туристов. При этом ледовая ситуация становится все хуже. В выходные резко потеплеет, что скажется на состоянии льда. Об этом 5 марта 2021 года сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

11:32 05.03.2021 В Иркутской области в связи с предстоявшим потеплением может осложниться паводковая обстановка, предупреждают спасатели. По данным регионального ГУ МЧС РФ, толщина льда на реках области меньше или около нормы, превышение снегозапасов от 9 до 52% наблюдается в бассейнах рек Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, Уда, Бирюса, Лена, Киренга, Витим. Читайте также: В предстоящий паводок могут пострадать 18,5 тыс. жителей Приангарья

11:48 05.03.2021 Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. Сегодня, 5 марта, в регионе усилился ветер, его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Такие данные приводит официальный сайт региона. «Мокрый снег, местами метели, налипание мокрого снега и сильная гололедица на дорогах могут привести к коммунальным авариям и трудностям на улицах и трассах края», — предупреждают спасатели. Штормовой характер погода будет демонстрировать и в последующие дни. Читайте также: На Алтае снова штормит

11:49 05.03.2021 Напомним, в последнее время метели на Алтае практически не прекращаются. Неимоверно много осадков (почти месячная норма) выпало в ночь на 2 марта, перед приездом в регион главы российского правительства Михаила Мишустина. Сегодня, 5 марта, в связи с осадками в виде снега, сильным порывистым боковым ветром, метелью и отсутствием видимости ограничено движение на дороге регионального значения К-03 для всех видов транспорта в двух районах Алтайского края (Змеиногорский, Рубцовский). Читайте также: На Алтае из-за бурана закрыли трассу Змеиногорск — Рубцовск Тем временем населённые пункты Змеиногорского района Алтайского края вновь оказались отрезанными от мира после сильных снегопадов. «Если раз в неделю выедем, то хорошо, а домой, неизвестно, вернешься или нет. Издевательство, люди молоко не могут сдать элементарно, хлеба четыре дня не было», — сообщает в соцсетях Наталья — жительница посёлка Октябрьский Змеиногорского района Алтайского края. Читайте также: Четыре дня без хлеба: жители алтайского посёлка оказались в снежной западне

11:50 05.03.2021 Зима. Алтайский край 22.mchs.gov.ru.

12:05 05.03.2021 В Челябинской области на территории шести районов наблюдается сильна метель. Об этом сообщает областной миндортранс. Подробно: Сильная метель обрушилась на шесть районов Челябинской области

12:06 05.03.2021 В Хакасии 6−7 марта ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с. Читайте также: Сильный ветер ожидается в Хакасии

12:51 05.03.2021 Зимний Минск [© ИА REGNUM]

14:05 05.03.2021 Во Владимирской области к выходным снова ожидается понижение температуры воздуха. 6 марта синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью −15…−10°C, днём −8…−3°C. 7 марта температура воздуха ночью составит −15…−10 °C, днём — 4 …+1 °C.

14:23 05.03.2021 В выходные дни с 6 по 8 марта на дорогах Подмосковье ожидается гололедица и ухудшение погодных условий в целом. Об этом 5 марта сообщается на сайте правительства Московской области. Автомобилистов региона призвали минимизировать поездки на личном транспорте и не парковаться на проезжей части. Пешеходам рекомендовано быть осторожными на железнодорожных путях, не переходить проезжую часть вне пешеходных переходов, а также следует носить световозвращатели. Об этом: Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды к 8 марта

14:38 05.03.2021 6 марта на территории Саратовской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлен желтый уровень опасности. Местами по области прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах сильная гололедица. Днем возможно усиление северо-восточного ветра, порывами до 15 м/с. Температура воздуха в ночь на субботу составит минус 8 градусов, днем — минус 1 градус. Кратковременный снег и дождь возможны 7 и 8 марта. Температура воздуха в Международный женский день днем будет около +1 градуса, ночью — минус 4. Читайте подробнее: В Саратовской области ожидается сильный ветер и туман

15:18 05.03.2021 Сильный ветер с порывами до 18 м/с и снегопад ожидаются в первый выходной день марта в Ленинградской области. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Подробности в материале: Сильный ветер и снег ожидаются в Ленобласти

15:48 05.03.2021 Андский кондор. Московский зоопарк в студёную зимнюю пору. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

16:34 05.03.2021 В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России. Читайте подробнее: Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

16:35 05.03.2021 5 марта с 18:00 (время местное) введено временное прекращение движения для всех видов транспортных средств на участке трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области — Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к пункту пропуска Орск) с км 273+312 (транспортная развязка на г. Новотроицк) по км 288+000 (кольцевая развязка, поворот на г. Челябинск). Причина: неблагоприятные погодные условия (низовая метель, ограничение видимости). О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить по номерам дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286−07−18.

16:36 05.03.2021 Заснеженные дворы в Омске. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

16:48 05.03.2021 Росавтодор сообщает, что с 12:00 временно закрыто движение для рейсовых автобусов на участке трассы А-320 в Омской области на участках автомобильных дорог: км 655+334 — км 947+666 Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, км 14+000 — км 191+857 А-320 Омск — Черлак — граница с Республикой Казахстан, км 375+805 — км 611+142 Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Причина: неблагоприятные погодные условия (снег, метель, ограниченная видимость, усиление ветра).

17:17 05.03.2021 Зима, видимо, на Европейской части обоснуется надолго. В предпраздничные дни холодно в Центре России и в Поволжье, будет и солнце, и снег. Температура на несколько градусов ниже климатической нормы, сообщает Гидрометцентр России 5 марта.

17:19 05.03.2021 6 марта на севере Поволжья днем от — 5 до — 11°, в Среднем Поволжье днем −2…−7°. В Среднем Поволжье местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, разыграется метель, ночью в Оренбургской области, днем в Саратовской области ветер будет усиливаться до 15−20 м/с, ожидается туман, гололед и налипание мокрого снега. 6 и 7 марта в Башкирии сильный снег, метель.

17:19 05.03.2021 Дворник чистит дороги от снега [Константин Ерёмин © ИА Красная Весна]

18:05 05.03.2021 Чебоксары, 5 марта

18:06 05.03.2021 6 марта в Ростовской, Волгоградской областях сильные осадки, метель. На Xерноморском побережье Краснодарского края в районе Туапсе ночью и утром ветер 20−25 м/с. В Крыму ветер до 25 м/с. Ветер в Карачаево-Черкесии до 20 м/с, в горах Кабардино-Балкарии 23−28 м/с.

18:08 05.03.2021 6 марта на севере Мурманской области снег, поземок, ветер до 17 м/с, морозы усилятся ночью местами до −22…−27°, днем −6…−11°.

18:09 05.03.2021 Почти так же морозно будет 6 марта и в Архангельской области, ночью местами до — 32°, днем −6… −11°, местами пройдет небольшой снег.

18:09 05.03.2021 В Вологодской области 6 марта не обойдется без снега, ночью до — 20°, днем до — 10°.

18:09 05.03.2021 В Коми ночью до — 34°, днем 6 марта в крайних северных районах −20…−25°.

18:10 05.03.2021 На Волге. Чебоксары, 5 марта

19:01 05.03.2021 В четырёх муниципалитетах Челябинской области 5 марта отмечается сильная метель. Об этом сообщает региональный миндортранс. Среди таких территорий — Карталинский, Кизильский, Брединский и Нагайбакский районы. ГИБДД и представители министерства «настоятельно не рекомендуют» гражданам выезжать на автодороги этих муниципалитетов до улучшения погодных условий. Подробности в материале: Челябинским автомобилистам «настоятельно не рекомендуют» ездить в метель

19:42 05.03.2021 Движение льда по полынье, Северский карьер недалеко от Екатеринбурга. Алексей Колчин © ИА REGNUM

20:57 05.03.2021 Уборка снега в Мурманской области. Источник: gov-murman.ru

22:32 05.03.2021 Работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения. Челябинская область. Фото Комитет дорожного хозяйства города Челябинска

23:01 05.03.2021 Лёд на озере Байкал (cc) Aysa t

08:22 06.03.2021 Среднесибирское УГМС: 7 марта на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы восточного ветра 15−18 м/с. В течение суток в центральных и днем в южных районах края порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, на дорогах гололедица.

11:03 06.03.2021 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что вечером 6 марта и ночью 7 марта местами ожидаются сильный снег, метель, усиление юго-западного, западного ветра скоростью до 15−20 м/с.

12:06 06.03.2021 Об ухудшении погодных условий предупредили автомобилистов в управлении ГИБДД по Ростовской области 6 марта, сообщает ИА REGNUM. Читайте также: Ростовских автомобилистов предупредили о густом тумане

12:51 07.03.2021 Информацию о том, что под Омском дети вынуждены добираться в школу через огромные сугробы, проверят следователи. Об этом сообщили в областном следственном управлении СКР. Читайте также: Под Омском дети вынуждены ползти в школу по сугробам: СК проводит проверку

19:21 07.03.2021 В Москве в Международный женский день ожидается аномальный холод, температура воздуха в столице будет ниже нормы на 2−3 градуса. Об этом 7 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС. «Температура (в городе — прим. ИА REGNUM) будет ночью около 10 градусов мороза», — сказал Вильфанд. Читайте также: Жителей Москвы предупредили об аномальном холоде 8 марта

21:50 07.03.2021 Погода в Петербургском регионе в день «праздника весны» 8 марта будет по-настоящему зимней: с морозом, ветром, снегом и гололедицей. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение из-за усиления ветра северных направлений порывами до 15 м/с, гололедицы на дорогах и снежного наката. Читайте также: В Петербурге на 8 марта объявлено штормовое предупреждение

11:21 08.03.2021 Зимний Минск [© ИА REGNUM]

19:06 08.03.2021 Новая неделя в столичном регионе началась не просто с понижения температуры в тылу уходящего на восток циклона, а с настоящего усиления морозов. Значения средней суточной температуры в течение почти всей короткой рабочей недели будут отставать от климатической нормы на 9−12°, сообщил Гидрометцентр России 8 марта.

19:07 08.03.2021 Положительным моментом будет то, что благодаря солнцу (готовящемуся к началу астрономической весны 20 марта) в условиях установившегося антициклона будет возрастать и суточный ход температуры воздуха в столичном регионе. После ночных морозов дневные показания термометров будут заметно увеличиваться, хотя пока и останутся ниже нуля. Днем в пятницу, 12 марта, в погоде проявятся весенние перемены другого характера. С приближением циклона с запада, фронтальные облака будут затягивать небо, ожидается снег, который в выходные перейдет в мокрый снег и дождь. В выходные южные ветры принесут теплые воздушные массы и повышение дневной температуры до положительных значений.

19:08 08.03.2021 Во вторник, 9 марта, ночью по области местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, в Москве −16…−14°, по области −19…−14°. Днём в Москве −11…−9°, по области −13…−8°. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Гололедица.

19:09 08.03.2021 8 марта на большей части Приволжского федерального округа снег, метель, ветер 15−20 м/с (в Оренбургской области до 23 м/с), на юге мокрый снег, гололед. В Пермском крае 8 марта сильный снег, 9−11 марта аномально холодная погода.

19:10 08.03.2021 8 марта в Тамбовской области снег, мокрый снег, ветер 15−20 м/с.

19:10 08.03.2021 8 марта в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 8−10 марта в горах Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.

19:10 08.03.2021 8 марта в Челябинской области снег, метель, ветер 16−21 м/с. 9 марта на юге Тюменской области снег, метель, ветер 15−20 м/с.

19:11 08.03.2021 8 марта в Омской области осадки (снег, мокрый снег), метель, ветер 18−23 м/с. В Новосибирской области снег, мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 20 м/с. В Томской области сильный снег, мокрый снег, метель, отложение мокрого снега, ветер 15−20 м/с.

19:13 08.03.2021 8−9 марта в Ростовской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, 8 марта ветер 15−20 м/с, 9 марта налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые явления. В Волгоградской области осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, 8 марта ветер 15−20 м/с, 9 марта гололедно-изморозевые явления.

19:13 08.03.2021 Зима [© ИА REGNUM]

19:14 08.03.2021 8−10 марта в Краснодарском крае осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, 8 марта ветер 15−20 м/с, 9−10 марта гололедно-изморозевые явления. В горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно.

19:16 08.03.2021 В Красноярском крае: 9 марта в Туруханском, Эвенкийском муниципальных районах сильный снег, ветер 15−20 м/с; в центральных районах сильный снег, ветер до 25 м/с; в горах южных районов снег, ветер до 25 м/с; 10−11 марта на севере Таймырского, Долгано-Ненецкого муниципального района снег, метель, ветер 20−25 м/с.

19:16 08.03.2021 9 марта в горах Хакасии снег, ветер до 30 м/с.

19:26 08.03.2021 В Камчатском крае 8−9 марта в горах лавиноопасно, 10−11 марта на юге снег (11 марта сильный), ветер 15−20 м/с.

19:26 08.03.2021 9 марта в Амурской области снег, мокрый снег, ветер 16−21 м/с. В Хабаровском крае снег, ветер 15−20 м/с. 9−11 марта на арктическом побережье Якутии ветер 19−24 м/с, 10 марта снег, метель.

19:27 08.03.2021 Зима[© ИА REGNUM]

02:15 09.03.2021 За два выходных дня 7 и 8 марта в Москве и Московской области выпала почти четверть месячной нормы осадков в виде снега. При этом снег выпадал неравномерно — в одних районах Москвы за два дня выпало 3,5 мм осадков, а в других количество выпавших осадков доходило до 8 мм. Об этом: За два выходных дня в Москве выпало около четверти месячной нормы осадков

04:17 09.03.2021 На Камчатке мать и дочь, которые 6 марта оказались под снежной лавиной в районе школы №3 в Елизово, уже выписаны из больницы домой. Власти региона окажут семье помощь. Об этом: На Камчатке семье погибшего под лавиной мужчины окажут помощь

06:53 09.03.2021 В Чувашии весеннее потепление сменили зимние морозы. Подробности в материале: В Чувашии ожидаются 25-градусные морозы

07:16 09.03.2021 Волга в Чебоксарах

07:27 09.03.2021 9 марта в г. Архангельск ожидается отклонение среднесуточной температуры воздуха на 7° и более в сторону холода от климатической нормы (норма — 6,8°).

07:28 09.03.2021 9 марта в г. Нарьян-Мар ожидается отклонение среднесуточной температуры воздуха на 10° и более в сторону холода от климатической нормы (норма — 13,2°).

07:29 09.03.2021 До 11 марта в Пермском крае ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7° и более.

07:37 09.03.2021 Москва. Фото с веб-камеры.

07:37 09.03.2021 По прогнозу Гидрометцентра России, во вторник, 9 марта, ночью по области местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, в Москве −16…−14°, по области −19…−14°. Днём в Москве −11…−9°, по области −13…−8°. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Гололедица.

08:20 09.03.2021 Зима

08:21 09.03.2021 В среду, 10 марта, переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве −21…−19°, по области −24…−19°, местами до — 28°. Днём в Москве −11…−9°, по области −14…−9°. Ветер северной четверти 5−10 м/с. Гололедица.

08:24 09.03.2021 Вся неделя в Москве будет морозная. В четверг, 11 марта, переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве −21…−19°, по области −24…−19°, местами до — 28°. Днём в Москве −7…−5°, по области −10…−5°. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Местами гололедица.В пятницу, 12 марта, ночью без осадков и −20…−15°, днём снег, температура −8…−3°, ветер южный 3−8 м/с.В субботу, 13 марта, ночью снег и −12…−7°, днём небольшие осадки и −3…−2°, ветер юго-восточный 5−10 м/с.

08:25 09.03.2021 В национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае появились пьяные свиристели. Об этом сообщили 9 марта в пресс-службе нацпарка. Захмелевших свиристелей обыкновенных сотрудники парка наблюдали 8 марта. Птицы с трудом координировали движение, а некоторые и вовсе лежали на снегу, не реагируя на людей. По словам специалистов, птицы запьянели, употребив в пищу плоды яблони и рябины сибирской, в которых начался процесс брожения. Ягоды, успевшие опасть на землю с веток до установления снежного покрова, стали доступны из-за потепления и появления проталин. Об этом: В красноярском нацпарке заметили пьяных свиристелей

08:27 09.03.2021 пресс-служба НП «Шушенский бор"">Пьяные свиристели в красноярском нацпарке. Элинор Пэйт пресс-служба НП «Шушенский бор»

08:35 09.03.2021 В течение текущей недели в центральной части европейской России, на Урале и в Поволжье ожидаются аномальные морозы. Об этом 9 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Читайте также: Синоптик предупредил об аномальных морозах в европейской России

08:40 09.03.2021 Первый пал травы ликвидировали в Хакасии 6 марта 2021 года. Об этом сообщили 9 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Пожар(3000 метров по фронту) произошёл в селе Шира. Об этом: В Хакасии ликвидировали первый пал травы

09:18 09.03.2021 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 9 марта, поручил усилить подготовку к паводку — очистку дворов и вывоз снега. Читайте также: Новосибирскиий губернатор поручил готовиться к разным сценариям паводка

09:23 09.03.2021 Сильные морозы вернутся на территорию Воронежской области в короткую рабочую неделю 9−12 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра. Читайте подробнее: В Воронежской области прогнозируют 18-градусные морозы

09:23 09.03.2021 В Новосибирской области в связи с повышением дневных температур воздуха, большим объёмам запасов снега остаётся чрезвычайно высоким риск обрушения кровель зданий и сооружений. Об этом на оперативном совещании сегодня, 9 марта, сообщил начальник регионального управления МЧС России Виктор Орлов. Об этом: В Новосибирской области риск обрушения кровель зданий остаётся высоким

09:25 09.03.2021 Первый рабочий день короткой мартовской недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет морозным и солнечным, также возможен снег. Температура воздуха находится ниже климатической нормы. Об этом 9 марта сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Читайте также: В Петербурге будет не по-весеннему морозно

09:32 09.03.2021 Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России утром 9 марта выдвинулись на поиски троих туристов, пропавших в районе посёлка Приисковый Орджоникидзевского района Хакасии. По данным МЧС, в Хакасии действует штормовое предупреждение. В горных районах региона возможны порывы ветра до 30 м/с. Подробности в материале: В Хакасии пропала группа туристов

09:40 09.03.2021 Иркутск. Фото с веб-камеры

09:41 09.03.2021 Прошедшая ночь стала наиболее холодной в столице России с начала нынешней весны. Об этом 9 марта заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Читайте также: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

09:41 09.03.2021 9 марта в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 10 марта в горах Ингушетии и Чеченской Республики лавиноопасно.

09:43 09.03.2021 Барнаул. В праздничные выходные, с 6 по 9 марта, с дорог столицы Алтайского края вывезли свыше 10 тысяч кубометров снега. На городских улицах работало до 170 единиц снегоуборочной техники в сутки. Сегодня, 9 марта, на уборке дорог задействовано до 80 единиц дорожной техники. Подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши от снега вручную очищают 100 дворников и 39 грузчиков, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

09:49 09.03.2021 Порывистый ветер и людская беспечность едва не привели к трагедии в Хакасии. Об этом: В Хакасии первый степной пожар едва не уничтожил населённый пункт

09:52 09.03.2021 С магистралей и улиц Новосибирска за три выходных дня дорожные службы вывезли 31 562 куб. метра снега. Об этом сообщает мэрия города. «С 6 по 8 марта для обработки улично-дорожной сети были использованы 50,8 тонны «Бионорда» и 1145 тонн противогололедной смеси из отсева горных пород», — уточнили в горадминистрации. Читайте также: За три дня с улиц Новосибирска вывезли 31,5 тыс. куб. метра снега

10:01 09.03.2021 Барнаул. Фото с веб-камеры

10:49 09.03.2021 9 марта в Новосибирской и Кемеровской областях снег, мокрый снег, метель, ветер 15−20 м/с.

10:49 09.03.2021 В Томской области сильный снег, гололедные явления, ветер 17−22 м/с.

10:49 09.03.2021 В Алтайском крае снег, мокрый снег, гололедные явления, ветер 17−22 м/с. В горах Алтайского края ветер 17−22 м/с, лавиноопасно.

10:50 09.03.2021 Архангельск. Фото с веб-камеры

11:34 09.03.2021 9 марта в горах Краснодарского края и Адыгеи лавиноопасно. 10 марта в горах Адыгеи сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). 11 марта на черноморском побережье Краснодарского края (в районе Новороссийска) ветер 23−28 м/с.

12:00 09.03.2021 Морозы до — 28 °C ожидаются в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что ночью и днем 10 марта по области ожидается небольшой снег, изморозь. Читайте подробнее: В Самарской области ожидаются морозы до — 28 °С

12:07 09.03.2021 В Кемеровской области из-за неустойчивых температур воздуха на карнизах многих домов можно наблюдать сосульки, на скатах крыш — массу заледенелого снега, которые могут обрушиться и нанести травмы находящимся внизу людям, серьёзный ущерб припаркованному транспорту. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Подробности в материале: МЧС предупредило кузбассовцев об опасных сосульках

12:10 09.03.2021 Сигнал цифрового телевидения и радио пропал в двух населенных пунктах Газимуро-Заводского района Забайкалья после бурана. Как сообщает сегодня, 9 марта, региональное министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, речь идёт о населённых пунктах Рудник Солонечный и Солонцы. Подробности в материале: Два забайкальских села остались без цифрового телевидения и радио

12:15 09.03.2021 «Лахта-центр». Санкт-Петербург. Фото с веб-камеры

12:22 09.03.2021 9−13 марта в Мордовии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы.

12:22 09.03.2021 В Чувашии 9 марта местами, 10−14 марта в большинстве районов ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы (норма −4…−6°).

12:23 09.03.2021 В период с 9 по 13 марта местами в г. Нижний Новгород и Нижегородской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−14° ниже климатической нормы (норма −3…−7°).

12:28 09.03.2021 Аномальные холода в Пермском крае. Пермь. Фото с веб-камеры

12:35 09.03.2021 Метель и сильный снег ожидается в Башкирии. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что 10 марта в республике может пройти сильный снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду. Читайте также: В Башкирии ожидаются сильный ветер и снегопад

12:37 09.03.2021 Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, днём 9 марта местами в западных и северных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, снег, метели. Завтра, 10 марта в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и север-восточных районах сохранятся порывы ветра и метели. Температура ночью составит — 7.-12ºС, при прояснении — 15.-20ºС, в верхнеленских районах — 18.-23ºС, днём 0.+5ºС, при облачной погоде — 5.-10ºС. Читайте подробнее: Приангарье накрыло снежной бурей

12:43 09.03.2021 Паводковая обстановка обострилась в поселке Песчанка под Читой. Как сообщает ГТРК «Чита», в границах улицы Буйницкого и Первого переулка на поверхность вышли грунтовые воды. Чтобы защитить жилые дома, на месте вырыли водоотводной канал. Пришлось вскрывать землю со льдом. На формирование траншеи ушло несколько дней. Теперь вода вышла наружу, что позволяет надеяться на то, что её уровень в подвалах местных жителей спадёт. Подробности в материале: В забайкальском посёлке борются с грунтовыми водами

13:06 09.03.2021 В Северо-Кавказском федеральном округе вновь ожидаются резкие изменения погоды. Похолодание на наступившей второй неделе марта ожидается в большинстве субъектов округа. По данным Гидрометцентра, температура воздуха ночью будет опускаться до −2…−7°, а при прояснениях до — 10°. В горных районах ночью похолодает ночью до −9…−14°, на высокогорье до — 17°. Об этом: Холодно и лавиноопасно: Северный Кавказ попал под «погодные качели»

13:11 09.03.2021 Коммунальные службы города-курорта Сочи переведены на усиленный режим работы в связи непогодой. Об этом 9 марта в телеграм-канале написал глава города Алексей Копайгородский. «Непогода снова испытывает Сочи на прочность, снег в высокогорных районах шёл несколько часов. Сейчас на Мамайском работает техника — дорогу после обильных осадков расчищают 6 машин. Движение транспорта идёт беспрерывно. Дежурит ГИБДД, автомобили пропускают порционно, чтобы они не мешали снегоуборочной технике», — написал глава Сочи. Подробности в материале: Сочи накрыли снегопады

13:17 09.03.2021 В течение двух дней жителей Москвы и регионов Центральной России ждут аномальные морозы. Об этом 9 марта в своём аккаунте в Instagram сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу температурный фон в столице должен быть на 15 градусов ниже нормы. С 21:00 10 марта по 03:00 11 марта температура воздуха может опуститься в Москве до — 20. Это может привести к редкому атмосферному явлению — «ледяным иглам» в виде мельчащих ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Подробности в материале: Синоптик спрогнозировал появление в небе над Москвой «ледяных игл»

13:20 09.03.2021 Дорожники устраняют последствия снегопадов в Омской области, сообщили 9 марта в правительстве региона. По информации областного минстроя, уборка снега на дорогах велась в круглосуточном режиме. Подробности в материале: В Омской области устраняют последствия снегопадов

13:43 09.03.2021 Корабли Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота приступили к обколке льда в Финском заливе для предотвращения наводнений и подтопления Санкт-Петербурга. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Подробности в материале: Ледокол Балтфлота спасёт Петербург от наводнения

13:52 09.03.2021 Метель в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

14:04 09.03.2021 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал управляющие компании работать в усиленном режиме. Проверять качество их работы теперь будут не только в будни, но и в выходные дни. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Читайте подробнее: Власти Кузбасса призвали управляющие компании работать в усиленном режиме

14:39 09.03.2021 Неделя охарактеризовалась прохождением опасных и неблагоприятных метеоявлений в 31 регионе. В девяти регионах вводились ограничения движения на 98-ми участках автодорог, сообщает МЧС России по итогам еженедельного селекторного совещания 9 марта.

14:40 09.03.2021 В МЧС отмечают: продолжается работа по обеспечению безопасности функционирования ледовых переправ. На сегодняшний день в России функционируют более тысячи переправ и 140 зимников. Не допущено происшествий с туристскими группами. На сегодняшний день на маршрутах зарегистрировано 126 групп, общей численностью более 1,4 тыс. человек.

14:41 09.03.2021 Уборка снега в Мурманске. gov-murman.ru

14:41 09.03.2021 Дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли с магистралей и улиц Новосибирска 1 402 405 куб. метров снега с начала зимнего сезона. Об этом сообщает мэрия города. Читайте также: Мэрия Новосибирска отчиталась о почти 1,5 млн куб. метров вывезенного снега

14:42 09.03.2021 С 11:30 09.03.2021 на участке км 34+425 — км 533+591 автомобильной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) закрыто движение для рейсовых автобусов. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость), сообщает Росавтодор.

14:43 09.03.2021 Во многих регионах Приволжского федерального округа текущая неделя будет аномально холодной со среднесуточными температурами воздуха на 7 °C и более ниже климатической нормы. Читайте также: Поволжье ждёт аномально холодная неделя

14:43 09.03.2021 В Оренбургской области открыто движение на участках подъезда к МАПП «Орск», сообщает Росавтодор 9 марта. Ограничения вводились из-за неблагоприятных погодных условий (сильная метель, ограничение видимости). Движение открыто на участках км 170 — км 260 и км 273+312 — км 288 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к МАПП «Орск» (от Оренбурга).

14:44 09.03.2021 Омск. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

14:48 09.03.2021 В Новосибирске с 10 по 12 марта ожидаются снег, метель, порывы ветра до 18 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Новосибирск идёт похолодание с метелями

15:04 09.03.2021 В связи с приходом холодного арктического воздуха в Удмуртии ожидается резкое похолодание. Так, уже в ночь на 10 марта температура воздуха упадет до −15…−20 °C, в северных районах — до — 25 °C. Днем будет немного менее холодно — от — 12 до — 17 °C. Также в течение дня может усилиться ветер до 10−12 м/с. Ночью повсеместно пройдет снег. Читайте также: В Удмуртии ожидаются 20-градусные морозы

15:16 09.03.2021 Астрахань. Фото с веб камеры

15:36 09.03.2021 В Санкт-Петербурге в ночь на среду, 10 марта, ожидаются сильные морозы — до минус 22 градусов, а в соседней Ленинградской области вообще до минус 33 градусов. Об этом 9 марта сообщают органы МЧС России. Подробности в материале: Петербург готовится пережить самую морозную ночь

15:52 09.03.2021 Самая низкая температура воздуха в Нижнем Новгороде установится в ночь на 11 марта. Столбик термометра опустится до отметки в — 22 °C. Днем воздух прогреется до — 20 °C. Читайте подробнее: В марте Нижний Новгород снова накроют снегопад и морозы до — 23 градусов

16:07 09.03.2021 В Калужской области в 2021 году чередование оттепелей и морозных дней позволит снегу сойти плавно, без «большой воды». Подъем рек ожидается на уровне средних многолетних значений. В регионе в рамках подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод создана оперативная группировка сил и средств из 5500 человек и 1600 единиц техники. На подверженных риску затопления территориях запланировано к развертыванию 14 пунктов временного размещения населения. Читайте также: В Калужской области во время паводка не ожидают «большой воды» — МЧС