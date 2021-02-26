Дербентский район, Дагестан, , 16:02 — REGNUM В Дагестане попали под статью о служебном подлоге сразу четыре директора школы в Дербентском районе. Должностные лица погорели на мусорных контейнерах. Еще в 2019 году они заключили договоры с компанией «Экологи-Ка» о поставке в образовательные учреждения контейнеров для твердых бытовых отходов.

В товарные накладные директора школ внесли заведомо ложные сведения о том, что контейнеры были поставлены. Однако по факту договор не был исполнен, никаких контейнеров школы не получили.

По мнению следователей, подлог был совершен из личного интереса директоров. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Между тем на днях в Дагестане попала под следствие директор средней образовательной школы в Лакском районе. Она издала приказ о предоставлении самой себе материальной помощи в размере двух должностных окладов. Общая сумма незаконно полученных средств составила 90 000 рублей.