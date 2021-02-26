Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается неблагоприятное явление — ледяной дождь. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

По данным ведомства, ледяной дождь начнется в ближайшие один два часа и сохранится в первую половину ночи 27 февраля местами по области и в Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, уходящая неделя запомнилась жителям области сильными морозами.

«Начало третьей декады февраля 2021 года войдет в метеорологическую летопись Нижегородской области как период с самыми продолжительными и интенсивными морозами», — отмечала ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Читайте также: Морозы в Нижегородской области бьют новые рекорды