Нижний Новгород, 26 февраля 2021, 16:01 — REGNUM В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается неблагоприятное явление — ледяной дождь. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.
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По данным ведомства, ледяной дождь начнется в ближайшие один два часа и сохранится в первую половину ночи 27 февраля местами по области и в Нижнем Новгороде.
Как сообщало ИА REGNUM, уходящая неделя запомнилась жителям области сильными морозами.
«Начало третьей декады февраля 2021 года войдет в метеорологическую летопись Нижегородской области как период с самыми продолжительными и интенсивными морозами», — отмечала ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.
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