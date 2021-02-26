Уфа, , 16:20 — REGNUM Суд в Уфе избрал меру пресечения министру жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борису Беляеву. Об этом 26 февраля сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что Кировский районный суд Уфы вынес решение о помещении Беляева под домашний арест на срок до 11 апреля текущего года.

Ранее сообщалось о том, что министр жилищно-коммунального хозяйства республики был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о возведении очистных сооружений в Кумертау. В рамках расследования данного уголовного дела под домашний арест поместили также министра строительства и архитектуры Башкирии.

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