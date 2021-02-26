Москва, , 16:00 — REGNUM В Москве вечером 26 февраля ожидаются заторы на дорогах, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Согласно сообщению, пробки на дорогах Москвы достигли шести баллов, а к вечеру они усилятся до семи-восьми баллов.

В департаменте рассказали о наиболее проблемных для автомобилистов местах — это 90-й километр МКАД по внешней стороне, шоссе Энтузиастов перед ТТК в сторону центра, а также Волгоградский проспект возле д. 49 стр. 5 в сторону центра.

Водителей также проинформировали о возможных подтоплениях из-за резкого потепления. Например, такая ситуация возникла на Нижегородской улице.