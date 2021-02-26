Кишинёв, , 16:13 — REGNUM Глава «Партии социалистов» Игорь Додон провел встречу с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым, на которой рассказал, что в Молдавии многие ждут, когда смогут привиться российской вакциной «Спутник V». Об этот лидер «социалистов» сообщил 26 февраля в своем Telegram-канале.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Подчеркнул, что очень много граждан нашей страны обращаются ко мне с вопросом, когда в Молдове начнется применение российской вакцины», — написал Додон.

Он добавил, что на встрече с Васнецовым выразил благодарность России за «открытость» по вопросу возможных поставок вакцины в Молдавию. Лидер ПСРМ подчеркнул, что считает важным, чтобы у жителей республики была возможность выбрать, какой вакциной прививаться.

Стоит отметить, что ранее Додон обвинил сотрудников администрации президента Молдавии Майи Санду в том, что они якобы требуют от медиков не регистрировать российскую вакцину.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии препятствуют регистрации вакцины «Спутник V» – Додон