Наманган, Узбекистан, , 15:57 — REGNUM Хоким (глава) Наманганской области Узбекистана Шавкатжон Абдураззаков планирует переехать в дом из контейнера в махалле (районе) «Бунёдкор» («Созидатель»), пишет 26 февраля газета «Народное слово».

Глава региона решил переехать в дом-контейнер после посещения махалли президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства раскритиковал мэра Наманага Олимжона Исаева и главного прокурора города Бахромжона Юлдашева, за которым закреплен район.

На фото, опубликованных в газете «Народное слово» видно, что строительство дома подходит к концу. Территория огорожена высоким бетонным забором с воротами и построена беседка. На воротах написано «Дом хокима Наманганской области».

Напомним, 23 февраля депутаты кенгаша (совета) народных депутатов Намангана на внеочередной сессии переизбрали главу города. Хокимом стал Гофир Жамалов. Своего поста также лишился прокурор города.

Ранее 19 февраля Шавкат Мирзиёев посетил махаллю «Бунёдкор» в Намангане. «Как вам только совесть позволяет занимать должность?! В этой махалле проживают 12 тысяч человек. Посмотрите вокруг — это ваше лицо», — заявил глава государства, обращаясь к мэру и прокурору города и указывая на старые глиняные стены в опорном пункте ОВД.