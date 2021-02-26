Париж, 26 февраля 2021, 15:58 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом Кулеба написал 26 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.
Украинский чиновник отметил, что это — его первая личная встреча с французским коллегой.
В ходе официального визита Кулеба планирует встретиться и с другими французскими чиновниками, а также представителями бизнеса и экспертами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины заявил, что рассчитывает на «решения и шаги» США в рамках борьбы со строительством газопровода «Северный поток — 2».
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