Киев, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию» Крыма. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 26 февраля в его телеграм-канале.

Украинский лидер пояснил, что поручил правительству организовать и запустить «Крымскую платформу». Это международная площадка, посредством которой Киев намерен искать способы «возвращения» российского Крыма.

В указе также оговорены меры для развития и поддержки крымско-татарского языка, культуры и защиты прав населения полуострова. Крымчанам «пора возвращаться домой», заявил Зеленский и в очередной раз обвинил Россию в нарушении прав жителей этого региона.

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