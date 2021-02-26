Москва, , 15:53 — REGNUM Днем 26 февраля рубль дорожает на Московской бирже и этим движением явно выделяется на рынках капитала, так как сегодня все уходят от рисков и выходят из позиций, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 74,76 руб. и может закрепиться в пределах 74,30−75,00 руб. Евро стоит 90,52 руб. и способен оставаться в диапазоне 89−91 руб., пока расстановка сил на площадках существенным образом не меняется.

Интересно, что ни нефть в коррекции, ни локальное укрепление доллара на мировом валютном рынке не оказывают на рубль ровным счетом никакого влияния.

За февраль доллар снизился на 1,6%, евро просел на 1,5%. С начала года курс американской валюты вырос на 0,4%. Евро в свою очередь просел на 0,7%.

В целом рубль завершает февраль и деловую зиму в хорошей форме, поводов для новых видимых просадок российской валюты к доллару и евро сегодня нет», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль сохраняет потенциал для роста до заседания ОПЕК+