Москва, , 15:53 — REGNUM Новость о том, что граждан России хотят заставить платить за рекультивацию мусорных полигонов, не вызывает большого удивления, так как власти РФ уже давно решают многие хозяйственные проблемы за счет населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.

«Это решение властей не вызывает удивления. Они уже давно и методично решают многие хозяйственные проблемы за счет населения, и порой это становится нормой. В этот раз решили под увеличением тарифа за вывоз мусора заложить расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится. Дело благое и полезное в том числе для населения», — сказал Абрамов.

Однако, как пояснил эксперт, такое частое перекладывание пусть и доли расходов на население «уже набило оскомину».

«В среднем средний по России тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет около 90 руб. в месяц, а планируемое повышение оценено в 32,2 руб. с человека в год. Из расчета 2,53 кубических метра на человека в год. То есть предлагается увеличить тариф примерно на 3%. Казалось бы, немного. И в целом население не должно заметить сильного удара по своему кошельку. Более того, все выглядит логично, так как ТКО генерирует именно население, и оно должно за это платить. Но если бы это было единственное повышение…», — посетовал эксперт.

Также, по словам Абрамова, вызывают вопросы использование средств, полученных за счет по повышения тарифов.

«Средства, собранные в рамках повышения тарифа на вывоз мусора, предлагается в течение 25 лет направлять в некие фонды. Предполагается также, что организации будут открывать спецсчета в ограниченном количестве банков из топ-10 по рейтингу надежности Банка России. То есть средства будут еще приносить дополнительный доход, так как планируется их размещение на депозитах или в государственных ценных бумагах. Однако игры с властью в такой длинный срок и прозрачность похожих схем вызывают много вопросов и сомнений, что не раз наблюдало население, в том числе в истории с пенсионной реформой. Не говоря уже о потенциальной коррупционности данных схем», — сказал эксперт.

По его мнению, государство и само может справиться с проблемой рекультивации полигонов.

«Для примера, в прошлом году в России было образовано около 60 млн твердых коммунальных отходов, из них на полигоны направлено около 80%. При средней стоимости от 1 до 2 тыс. руб. за тонну сумма хоть и выходит внушительной, но вполне подъемной», — подытожил Абрамов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии жестко раскритиковал своего сотрудника за высказывания о том, что население «должно платить за полигоны».