Женева, Швейцария, , 15:54 — REGNUM Общее количество скончавшихся от COVID-19 и связанных с ним последствий на территории африканского континента превысило 102 тысячи. Об этом 26 февраля сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации ВОЗ, на сегодняшний день в Африке от нового заболевания скончались в общей сложности 102 369 пациентов.

Также указывается, что в настоящее время на континенте общее число выявленных подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3 854 856.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали ЮАР (1 507 448 заразившихся), Марокко (481 709) и Тунис (229 781).

Отметим, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 11 097 790.