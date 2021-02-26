Красногорск, , 16:01 — REGNUM Восемь больниц Подмосковья, ранее перепрофилированных под стационары для пациентов с COVID-19, вернулись к оказанию плановой помощи. Об этом 26 февраля сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Этот процесс связан с улучшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, отметила глава областного минздрава Светлана Стригункова.

«Ситуация позволяет возвращать наши временные госпитали к прежнему режиму работы. Ранее мы полностью восстановили плановую помощь в 11 медорганизациях, теперь — еще в восьми. Это Щелковская, Клинская, Серебряно-Прудская и другие больницы», — заявила Стригункова.

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