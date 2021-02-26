Рязань, , 15:54 — REGNUM Первый государственный регистрационный знак на развлекательный аттракцион выдан в Рязанской области. Безопасным объектом признаны водные горки, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе правительства региона.

Госрегистрация аттракционов проводится с 2021 года в целях обеспечения безопасности развлекательных объектов. Номер «0001» получили водные горки в аквапарке в Клепиковском районе. На табличке есть QR-код, по которому каждый отдыхающий сможет узнать всю информацию об аттракционе, в том числе о его производителях и техническом состоянии.

Регистрационные знаки будет выдавать Главное управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники.