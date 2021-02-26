Джакарта, 26 февраля 2021, 15:49 — REGNUM Правительство столицы Индонезии запретит в Джакарте частные транспортные средства старше 10 лет, сообщает CNN Indonesia.
Соответствующее постановление вступит в силу в 2025 году.
Новая политика властей связана с контролем качества воздуха в столице Индонезии.
Губернатор Джакарты Аниес Басведан также призвал транспортное агентство завершить модернизацию общественного транспорта.
Кроме того, для владельцев мопедов, которые не прошли испытание на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, введут высокие тарифы на парковку и штрафы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии отметили ежегодный фестиваль по случаю празднования Cap Go Meh, праздника фонарей, из-за коронавируса.
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