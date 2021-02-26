* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 15:49 — REGNUM В Дагестане возбудили уголовное дело о финансировании терроризма в отношении жительницы Махачкалы. По данным правоохранителей, 26-летняя женщина несколько лет находилась за пределами России, сообщили 26 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, в период с 2016 по 2019 годы подозреваемая, находясь за пределами РФ, принимала участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В это время ее мать выслала ей денежные средства, которые подозреваемая направила на деятельность членов НВФ для совершения ими преступлений террористической направленности.

Общая сумма средств, которую находившаяся за границей уроженка Дагестана выманила обманом у матери, составила 150 тыс. рублей. В настоящее время ее местонахождение устанавливается. Принимаются меры по задержанию.

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