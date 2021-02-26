Челябинск, , 15:48 — REGNUM Жителей Челябинской области могут наградить за помощь в борьбе с последствиями метели. Об этом губернатор Алексей Текслер объявил в соцсетях.

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Он поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий стихии, и назвал их работу в экстремальных условиях большой и сложной. «Благодарю и жителей, которые помогали ближним по зову сердца. Наградим тех, кто принял активное участие», — написал Текслер.

Отметим, рядовые жители региона помогали тем людям, которые застряли на трассах. В частности, некоторые из них приютили спасённых у себя. Были и те, кто лично участвовал в спасении людей с дорог.