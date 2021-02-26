Москва, , 15:48 — REGNUM Бронзовый памятник медикам — борцам с коронавирусом установят в Москве на территории Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова ко Дню медицинского работника, передаёт «Медвестник».

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Ректор Первого МНМУ им. И.М. Сеченова академик РАН Петр Глыбочко пояснил, что в настоящее время собираются пожертвования на установку памятника врачам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Памятник будет представлять собой монументальную стелу, увенчанную крестом с барельефом врачей различных специализаций на фоне планеты Земля и картой России. На стеле будут выбиты слова: «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19».

Как сообщает ИА REGNUM, День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. В 2021 праздник отметят 20 июня.

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