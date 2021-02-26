Майкоп, , 15:48 — REGNUM Главные события и решения за февраль 2021 года назвали ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Фото: Алексей Гусев

Важнейшим событием для РА стала 78-я годовщина освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков — дату широко отметили в Республике.

Ещё одно важное событие — первая рабочая поездка председателя Правительства России Михаила Мишустина в Адыгею. Вместе с главой региона Муратом Кумпиловым Мишустин обсудил актуальные для региона вопросы, а также ход реализации в республике Индивидуальной программы социально-экономического развития.

Мишустин посетил центр «Полярис-Адыгея». Он назвал работу центра «примером наилучшей организации процесса просвещения в России». Ещё одним пунктом поездки премьера стал молзавод «Тамбовский». Здесь глава правительства РФ ознакомился с производством адыгейского сыра и заявил о поддержке региональных брендов. На предприятии председатель Правительства РФ, министр сельского хозяйства РФ, глава Адыгеи встретились с представителями агропромышленного комплекса республики. Основными темами обсуждения стали финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий», расширение мер поддержки сельхозэкспорта, грантовая помощь отрасли.

Итогом рабочей поездки в Адыгею Мишустина стало принятие ряда важных для региона решений, в том числе — финансирование капитального ремонта бассейнов в городском парке культуры и отдыха Майкопа, строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории Гиагинского района.

В феврале состоялась также встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с гендиректором «Россети Кубань». Темой встречи стали перспективы модернизации энергетической инфраструктуры, которая стартовала на территории республики в 2021 году. Реализация проектов к 2023 году позволит обеспечить прирост энергомощностей на 195 МВА, инвестиции в энегрокомплекс за пять лет составят 5,4 млрд рублей.

В феврале из-за мощного снегопада на территории Адыгеи вводился режим повышенной готовности. Расчистка дорог велась круглосуточно, в три смены, привлекались дополнительные силы. ЧС не допущено.

В регионе в феврале значительно улучшилась эпидобстановка, и это позволило смягчить ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19. Соответствующий Указ 18 февраля 2021 года подписал глава РА Мурат Кумпилов. Глава региона также поручил в сжатые сроки обеспечить функционирование медорганизаций в штатном формате. В Адыгее переходят на обычный режим работы отделения медицинских учреждений, ранее отданные под лечение пациентов с коронавирусом.

В регионе также активизируется работа медицинских мобильных групп в отдаленных поселениях в рамках акции «Поезд здоровья». В этих целях решено дополнительно закупить шесть передвижных мобильных комплексов, на это из федерального бюджета выделено 45,3 млн рублей.

Новое оборудование значительно расширяет возможности системы здравоохранения региона — сегодня в Республике проводят операции, на которые пациентов ещё недавно отправляли в другие регионы. Так, в 2021 году на приобретение 123 единиц медицинского оборудования в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выделено 58,8 млн рублей. Около 43 млн рублей направлено на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с болезнями сердца и сосудов. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на приобретение оборудования выделено более 113 млн рублей. Для развития санавиации финансирование увеличено с 20 млн рублей до 45 млн рублей. На проведение процедуры ЭКО в 2021 году направят 130 женщин.

В Адыгее в феврале началась подготовка к онлайн-голосованию по выбору общественных территорий для их благоустройства. Оно пройдет в новом формате, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://1.gorodsreda.ru).

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов наградил преподавателя математики майкопской средней школы №7 Сергея Левченко, который вошел в число призеров всероссийского конкурса «Учитель года». А по итогам поездки в Кошехабльский район Глава Адыгеи поручил профильным министрам и администрации муниципального образования сконцентрировать внимание на вопросах должного развития сферы социально-бытовых услуг в удаленных от райцентра населенных пунктах.

В феврале состоялось первое в этом году заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 100-летию празднования образования Республики Адыгея. В текущем году запланировано 21 мероприятие, среди которых 11 культурно-массовых мероприятий, выставок и фестивалей; ремонты трех зданий учреждений культуры; семь мероприятий по просветительской и издательской деятельности.