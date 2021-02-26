Липецк, , 15:48 — REGNUM Вопросы внедрения цифровых технологий в АПК Липецкой области обсудили в управлении сельского хозяйства региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, во встрече приняли участие производители оборудования и программного обеспечения для сельхозпроизводства, руководители и специалисты сельхозпредприятий, эксперты в области цифровизации АПК и технологий точного сельского хозяйства.

По данным Минсельхоза РФ, регион стал лидером среди субъектов, использующих элементы цифрового сельского хозяйства, по итогам 2019 года. Цифровые технологии на территории области внедряют сразу несколько предприятий.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня — это инновации, наука, эффективное управление. Внедрение цифровых технологий позволяет выйти на качественно новый уровень эффективности. Повышаются количественные и качественные показатели, и при этом снижаются затраты на производство», — отметил глава региона Игорь Артамонов.

Цифровизация сельского хозяйства Липецкой области осуществляется по нескольким направлениям: госуслуги в электронном виде, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения современными цифровыми методами, оцифровка полей, внедрение системы точного земледелия и оснащение сельскохозяйственной техники спутниковыми системами навигации. Она способствует росту эффективности производства продукции и повышению качества всего комплекса проводимых работ, обеспечивающих сельскому хозяйству конкурентные преимущества.

Цифровая трансформация агропромышленного комплекса Липецкой области реализуется во взаимосвязи с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Минсельхоз РФ в 2021 году вводит в эксплуатацию информационную систему цифровых сервисов АПК. Информационная система как модуль национальной платформы АПК позволит повысить эффективность администрирования в отрасли, скорость доведения средств до аграриев и прозрачность процессов предоставления мер господдержки, сократить затраты сельхозпроизводителей на предоставление отчетности.

Участники встречи узнали о современном оборудовании и технике для точного земледелия, системе управления приготовлением и раздачей кормов на фермах КРС, системе инструментального контроля и мониторинга в АПК. Передовые предприятия Липецкой области поделились опытом практического применения цифровых технологий в своих хозяйствах.