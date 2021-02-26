Тюменский район, Тюменская область, , 15:46 — REGNUM В Тюменской области 26 февраля 2021 года официально запустили третью очередь тепличного комплекса «ТюменьАгро» в деревне Нариманово. В реализацию проекта вложено более пяти миллиардов инвестиций, сообщает региональный оперативный штаб.

На открытии присутствовал полномочный представитель президента россии в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

По словам губернатора региона Александра Моора, внутриобластная потребность в тепличных овощах на сегодня составляет 23 тыс. тонн в год, «ТюменьАгро» будет производить более 29 тыс. тонн. Следующий шаг — строительство четвёртой очереди тепличного комплекса.

Всего в ходе реализации проекта создано 312 рабочих мест. Особенностью новых теплиц является технология электродосвечивания, благодаря которой можно получать в два раза больше урожая.