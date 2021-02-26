Москва, , 15:46 — REGNUM Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит этапы Кубка мира в Нове-Место (Чехия) по состоянию здоровья. Об этом 26 февраля сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Отмечается, что Польховский в ближайшее время должен пройти углубленное медицинское обследование. Два этапа Кубка мира по биатлону пройдут в Нове-Место с 4 по 14 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, во время чемпионата мира в Словении Польховский был госпитализирован. Он провёл в больнице несколько часов.

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